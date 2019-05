Meteo a 7 giorni: maggio terminerà con un clamoroso AFFONDO ARTICO sull'Europa

Ancora conferme. Tutti convergono verso questa deriva instabile prolungata, l'estate aspetterà. Maggio sembra pronto a finire col botto temporalesco e con aria decisamente fresca per il periodo, addirittura fredda nelle Alpi e a nord di esse. Insomma uno spaccato d'autunno alle soglie dell'estate.



Del resto la ferita è evidente: un ramo del vortice polare in casa a fine maggio non è cosa che si veda tutti i giorni!



Guardate la mappa prevista per martedì 28 maggio dal modello americano, ma ormai evidenziata da quasi tutti i modelli:

Questo affondo perturbato però sarà preceduto da un altro affondo, meno significativo, ma comunque foriero di tempo molto instabile sull'Italia durante il fine settimana, sabato 25 al nord, domenica 26 segnatamente al centro e al sud.



La depressione che si originerà farà da esca, da appiglio, da apripista, da calamita all'affondo di questa lingua di aria fredda scagliata dal vortice polare verso il centro Europa. Una situazione che fa davvero pensare che la stagione estiva potrebbe partire con molta lentezza, ingabbiata da questi ripetuti affondi in stile autunnale.



Ecco la grafica riassuntiva del tempo previsto da venerdì 24 maggio a giovedì 30 maggio elaborata dal team di MeteoLive:





SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 30 maggio:

venerdì 24 maggio: instabile al nord con qualche spunto temporalesco, specie nel pomeriggio-sera e a ridosso delle montagne. Al centro e al sud abbastanza soleggiato ma qualche spunto temporalesco sui rilievi associato a brevi temporali pomeridiani, clima molto mite, quasi estivo nel pomeriggio.



sabato 25 maggio: al nord un po' instabile con qualche temporale in estensione dai monti alle pianure verso sera, asciutto sulle coste, da abbastanza soleggiato a variabile altrove con tendenza a peggioramento entro sera sulle isole maggiori associato a piogge. Temperature in lieve calo.

domenica 26 maggio: migliora al nord, molte nubi al centro e al sud con piogge e rovesci, anche temporaleschi, specie su est Sardegna, zone interne appenniniche. Temperature in calo al centro e al sud.



lunedì 27 maggio e martedì 28 maggio: tempo instabile sull'insieme del Paese con piogge e temporali alternati ad alcuni momenti asciutti e a qualche schiarita, temperature in netto calo al nord, stazionarie al centro, in lieve aumento al sud. Ventoso.



mercoledì 29 maggio: instabile sull'insieme del Paese con rovesci alternati a schiarite, locali temporali, colpi di vento, temperature in generale, neve sulle Alpi oltre i 1400-1700m.

giovedì 30 maggio: schiarite al nord-ovest, instabile altrove con rovesci, fresco e ventilato.

