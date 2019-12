Meteo a 7 giorni: lungo periodo piovoso per alcune regioni

Sul finire della settimana scorsa avevamo accennato ad una maggiore ondulazione delle correnti che tra lo scorso week-end e l'inizio di questa settimana avrebbe modificato l'andamento del tempo sul nostro Paese; non più correnti tirate da ovest, bensì un lungo richiamo sciroccale mite scaturito da una saccatura sull'Europa occidentale.

Così sta puntualmente avvenendo; lo Scirocco si è già alzato sul Tirreno, mentre sul settore di nord-ovest sono comparse le prime piogge.

Questa situazione tenderà ad enfatizzarsi nella giornata di domani, martedi 17 dicembre, proponendo piogge anche di un certo peso sul settore nord occidentale italico. Ecco le previsioni grafiche valide per la giornata in parola:

Non solo il settore nord-occidentale vedrà la pioggia; rovesci sono previsti anche tra l'alto Veneto, il Trentino e il Friuli; quota neve attorno a 1500-1600 metri sulle Alpi occidentali, 1800-2000 metri sul quelle orientali.

Le altre regioni italiane saranno alle prese con una certa nuvolosità, ma in un contesto mite ed asciutto.

Tra mercoledi 18 e giovedi 19 dicembre verranno coinvolte dalle piogge anche le due Isole Maggiori e parte del Tirreno, sempre sotto l'egida di temperature miti; sul resto d'Italia la situazione non cambierà; di conseguenza continuerà a fare più caldo del normale specie dove vi sarà il sole.

Il passaggio perturbato più importante, in grado di portare piogge anche intense su gran parte del nostro Paese diverrà realtà nelle giornate di venerdi 20 e sabato 21 dicembre; la seconda mappa mostra gli accumuli piovosi previsti in Italia per l'intera giornata di venerdi 20 dicembre:

Massima attenzione alla fascia prealpina piemontese, lombarda e alla Liguria. In queste zone sono previste piogge molto forti, anche a carattere di rovescio. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri.

Le piogge si estenderanno poi a tutto il nord, al Tirreno e alla Sardegna; nella giornata di sabato anche resto d'Italia vedrà la pioggia, mentre la situazione tenderà a migliorare ad iniziare da ovest.

Quando ne usciremo? Le mappe a nostra disposizione mostrano una tempornea rimonta dell'alta pressione tra domenica 22 e lunedi 23 dicembre:

Un po' di tranquillità atmosferica sotto le spoglie di un tempo maggiormente soleggiato e sempre molto mite dovrebbe aleggiare sulla nostra Penisola...il tutto in attesa di nuovi eventi che potrebbero manifestarsi sotto Natale.

RIASSUMENDO: martedi 17 dicembre piogge al nord-ovest ed in misura minore tra nord Veneto, Trentino e Friuli; neve sopra i 1500-1600 metri sulle Alpi occidentali, 1800-2000 metri su quelle orientali. Qualche piovasco anche tra est Sardegna, Toscana e Ionio, per il resto mite e asciutto.

Mercoledi 18 e giovedi 19 dicembre: estensione delle piogge a tutta la Sardegna, la Sicilia, il settore ionico, il medio Tirreno e al nord con quota neve invariata, per il resto asciutto.

Venerdi 20 dicembre: maltempo al nord e al centro con piogge anche intense specie al nord-ovest. Neve sopra i 1000-1200 metri sulle Alpi. Estensione dei fenomeni al resto d'Italia nella giornata di sabato e contemporaneo miglioramento ad iniziare da ovest. Ventoso ovunque.

Domenica 22 e lunedi 23 dicembre saranno invece due belle giornate di sole da nord a sud e accompagnate da temperature miti.