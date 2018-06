Meteo a 7 giorni: luglio debutterà con il CALDO su molte regioni

Siamo in attesa dell'ultimo nucleo fresco da est che tra la prossima notte e la giornata di domani (giovedì 28 giugno) attraverserà le nostre regioni provocando qualche rovescio o temporale.

Sarà il canto del cigno per ciò che concerne la circolazione orientale (o settentrionale) che ci ha interessato nelle ultime due settimane.

Dopo le ultime note instabili attese sui rilievi nel pomeriggio di venerdì 29 giugno, da sabato 30 prenderà il via l'attesa ondata di caldo che colpirà gran parte del nostro Paese.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Italia nel pomeriggio di domenica 1 luglio . Si nota il calderone bollente africano che con il suo alito rovente alzerà le termiche alla medesima quota fino a + 20° sulle Isole.

Tra lunedi 2 e martedi 3 luglio la parte più intensa della lingua calda piegherà verso il centro e le regioni meridionali, snobbando in parte il settentrione; ciò non significa che al nord il caldo non si sentirà, anzi...il settentrione dovrà fare i conti con alti tassi di umidità seppure in un contesto termico non esagerato.

Temperature fortemente esuberanti saranno invece probabili nelle aree interne del centro, sulle Isole e al meridione: qui si salveranno solo le località poste in vicinanza delle coste che tramite le brezze dal mare faranno registrare temperature più basse.

Quando avrà termine l'ondata di caldo sull'Italia? Al nord i primi temporali (e conseguenti cali della temperatura) si faranno sentire tra martedi 3 e mercoledi 4 luglio specie su Alpi, Prealpi e nord-est.

Sulle altre regioni il caldo avrà vita più lunga, ma se volete avere delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo.

Per il momento ecco la tendenza del tempo fino a mercoledi 4 luglio.

Giovedì 28 giugno: rischio di temporali al nord-ovest, sulle Alpi, medio-basso Adriatico e regioni meridionali, per il resto tempo soleggiato. Temperature in lieve calo.

Venerdì 29 giugno: ancora qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi e la dorsale appenninica, per il resto bel tempo e caldo sopportabile ovunque.

Da sabato 30 giugno a martedi 3 luglio bel tempo e caldo sull'Italia. Verranno annichiliti anche i temporali nelle zone interne. Temperature più elevate al centro, sulle Isole e al meridione; temporali in arrivo martedì sera al nord.

Mercoledi 4 luglio: tempo instabile al nord con temporali sparsi e clima meno caldo; qualche temporale sarà probabile anche nelle zone interne del centro, per il resto bel tempo, ma meno caldo ovunque.