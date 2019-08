METEO A 7 GIORNI: le ultime novità sul periodo di Ferragosto in Italia

Ampiamente preannunciato già nei giorni scorsi, un netto rinforzo dell'alta pressione africana si sta verificando proprio in queste ore sul bacino centrale ed orientale del Mediterraneo. L'asse di risalita dell'aria calda veicolata dall'anticiclone africano, porta con sé temperature particolarmente elevate al centro e al sud, laddove siamo in attesa di un weekend decisamente rovente. In alcune occasioni sulle regioni meridionali le temperature si avvicineranno o potranno addirittura superare la soglia dei 40 gradi, questo sarà più probabile nelle zone interne del centro-sud e sulle isole maggiori. Le regioni del nord verranno anch'esse interessate da questa ondata di aria calda con temperature particolarmente elevate sull'Emilia Romagna ed in generale sulle pianure del nord-est. Ecco la previsione sinottica calcolata dal modello americano per la giornata di domani, sabato 10 agosto:

Sulle regioni del nord l'onda anticiclonica avrà una durata piuttosto modesta, tra lunedì e martedì prossimo su questo settore è infatti previsto nuovamente l'arrivo di qualche temporale concentrato lungo la fascia alpina e prealpina, occasionali sconfinamenti temporaleschi nelle zone di pianura più settentrionali, annunceranno un passaggio di consegne tra l'anticiclone delle Azzorre che arriva e quello africano previsto retrocedere almeno in parte verso il Mediterraneo orientale. Ecco la previsione sulle temperature alla quota di circa 1500 metri nella giornata di lunedì 12 agosto:

Sotto la festività di Ferragosto, i modelli identificano ancora la persistenza di una zona di alta pressione sul Mediterraneo. L'onda anticiclonica africana è prevista in attenuazione, sul nostro Paese potrebbe prevalere un'azione un pochino meno calda ed instabile con possibili temporali al centro ed al nord, soprattutto le regioni orientali. Questa circolazione sarebbe indotta dall'espansione parziale dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa. A beneficiare di questo piccola flessione del campo delle temperature, saranno soprattutto le regioni del centro e del nord. Ecco la previsione del modello americano riferita al giorno di Ferragosto (giovedì15):

Sintesi previsionale da sabato 10 sino a venerdì 16 agosto:

Sabato 10 agosto e domenica 11 tempo soleggiato su tutto lo stivale, con valori particolarmente elevati al centro ed al sud. Domenica arriva qualche temporale sull'arco alpino e prealpino.

Lunedì 12 nubi sparse al nord con qualche temporale sui rilievi. Nubi di passaggio al centro, sereno al sud. Flessione termica ad iniziare dal nord.

Martedì 13 nubi sparse al centro ed al nord, Qualche possibile temporale sui versanti orientali. Modesta flessione delle temperature a causa dell'arrivo di venti occidentali più freschi. Soleggiato e caldo al sud.

Mercoledì 14 nubi sparse con qualche temporale possibile sui rilievi. Temperature in lieve calo al sud, stazionarie altrove.

Giovedì 15, giorno di FERRAGOSTO , ancora un po' di instabilità al centro ed al nord, soprattutto sui rilievi. Quadro termico generale più gradevole.

Venerdi 16 attenuazione dell'instabilità con tempo soleggiato e temperature più gradevoli.