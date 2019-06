METEO A 7 GIORNI: la riscossa dell'estate mediterranea

Il tempo previsto nei prossimi giorni, porta sulle nostre regioni, la prima configurazione barica estiva della stagione 2019. Abbiamo dovuto aspettare diverso tempo prima di assistere ad un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali tale da favorire un miglioramento del tempo in grado di manifestarsi su tutto il Mediterraneo. Questa volta, la configurazione sinottica messa in luce dai modelli ipotizza la distensione di una figura anticiclonica in grado di proteggere i paesi meridionali d'Europa. A beneficiarne saranno soprattutto le regioni settentrionali che, dopo un lungo periodo di instabilità con frequenti temporali soprattutto lungo la fascia alpina, potranno sperimentare qualche giornata di tempo a relativamente più stabile.

Prima di poter assistere a questo nuovo cambio di assetto delle figure bariche in Europa, dobbiamo fare i conti con una nuova avvezione d'aria rovente africana indirizzata soprattutto alle regioni del centro e del sud. I valori risulteranno particolarmente elevati sulle due Isole Maggiori. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature previste sull'Italia domenica 16 giugno:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto la prossima settimana, ecco comparire dalle maglie dei modelli, il rinforzo dell'alta pressione anche nella parte occidentale del continente europeo. Il rialzo della pressione su questi settori, favorirà un miglioramento del tempo su Penisola Iberica, Francia meridionale, paesi del centro Europa. L'andamento delle temperature previsto la prossima settimana sul nostro Paese, sarà di tipo prettamente estivo con isoterme che alla quota di circa 1500 metri, saranno comprese tra i +20°C della Sicilia ed i +17°C delle regioni settentrionali.

Al suolo tali valori si tradurranno in un assetto perfettamente normale delle temperature. Al momento non sono previste ondata di caldo tali da far gridare allarme. Ecco la previsione del modello americano è riferita a martedì 18 giugno:

Sintesi previsionale da venerdì 14 a giovedì 20 giugno:

Venerdì 14 tempo buono su tutte le regioni, qualche nube in più lungo l'arco alpino e prealpino, senza grosse conseguenze. Temperature in aumento.



Sabato 15 ritornano i temporali sulle regioni di nord-ovest, qualcuno anche di forte intensità. Bel tempo altrove. Caldo.



Domenica 16 nubi sparse lungo l'arco alpino e prealpino, senza conseguenze. Tempo stabile altrove. Caldo estivo.



Tra lunedì 17 e giovedì 20 giugno, sono previste una manciata di giornate dalle caratteristiche estive.