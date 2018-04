METEO A 7 GIORNI: la primavera spinge ma l'instabilitÃ  non ci abbandona

Nei prossimi giorni la circolazione atmosferica europea continuerà ad essere influenzata dalla presenza di una figura depressionaria che andrà a stabilire il proprio perno sui settori centrali del Mediterraneo, pertanto influenzando in maniera diretta anche il nostro Paese. Questa circolazione col passare dei giorni riceverà sempre meno aria fredda in arrivo dall'oceano Atlantico e questo determinerà una evoluzione della figura depressionaria in un cut-off arenato sui settori di basso Mediterraneo. L'ultima perturbazione legata a questo complesso ciclonico investirà le regioni centrali e la Sardegna nel prossimo weekend; per questi settori sarà forse il momento più instabile dell'intera settimana, mentre al nord il maltempo concederà, soprattutto sabato una tregua con una pausa di tempo soleggiato e temperature più miti. (su questi settori qualche precipitazione potrebbe ancora intervenire domenica pomeriggio ma a tal proposito sono necessarie delle conferme)

Volgendo lo sguardo al tempo previsto la prossima settimana, potremo sicuramente identificare una vistosa figura di alta pressione elevarsi verso le latitudini settentrionali d'Europa, creando un vero e proprio ponte sul cui fianco orientale scivolerá aria relativamente più fresca in arrivo dai quadranti nord-orientali.

Per i settori appenninici centrali e meridionali, questa situazione potrebbe tradursi in una forte attività temporalesca pomeridiana, le tipiche condizioni di variabilità primaverile che lasciano spazio a delle nottate di cielo sereno alle quali si contrappongono situazioni crescenti di instabilità durante le ore più calde del giorno. A livello generale, per molti dei nostri settori regionali, questa nuova fase atmosferica appare ben più clemente rispetto a quella attuale e soprattutto al nord non mancheranno i momenti soleggiati.

Le temperature generali sull'Italia tenderanno ad una risalita di alcuni gradi ma quel che sarà più rilevante è l'aumento termico previsto non soltanto nell'ambito del Mediterraneo ma anche sulla Mitteleurope che per la prima volta in questo 2018 arriverà a sperimentare diffusamente temperature "over 20". Senza dubbio questo rialzo sarà favorito dalla presenza di un buon soleggiamento indotto dall'alta pressione prevista la prossima settimana proprio su questi settori.

Sintesi previsionale da venerdì 13 a mercoledì 18 aprile.

Venerdì 13: pausa generale del maltempo su tutto il Paese. ValorI termici in salita.

Sabato 14: giornata di tempo discreto, qualche addensamento più compatto sulla Sardegna, temperature in rialzo.

Domenica 15: rovesci e qualche temporale in arrivo sulla Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Al pomeriggio note d'instabilità anche al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 16: rovesci e temporali ad evoluzione diurna lungo l'Appennino centrale e meridionale. Temperature gradevoli.

Martedì 17, mercoledì 18: i temporali pomeridiani si concentrano sui rilievi delle regioni di Mezzogiorno. Soleggiato altrove, temperature gradevoli.