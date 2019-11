Meteo a 7 giorni: La PIOGGIA tornerÃ  nel fine settimana su molte regioni

Non è ancora finito il festival delle depressioni atlantiche. Dopo la variabilità attesa tra mercoledì e giovedì, da venerdì tornerà a piovere per l'avvicinamento di un altro vortice ciclonico dalla Francia e il week-end per molte regioni risulterà compromesso.

Ecco una carta barica prevista per l'alba di sabato 23 novembre dal modello americano:

Si nota l'alta di blocco presente sull'est europeo e sull'area scandinava, che finisce per determinare l'insaccamento di tutte le depressioni nell'area mediterranea con conseguenti abbondanti precipitazioni sui versanti occidentali del Paese.



Una congiuntura barica che dovrebbe resettarsi all'inizio della prossima settimana, quando sembra possibile un ricompattamento del vortice polare, cosi come avviene quasi ad ogni fine novembre.

Questo determinerebbe una tregua nello stato del tempo sull'Italia, in attesa di capire cosa potrebbe accadere nei giorni immediatamente successivi.

Facile che, con tutta l'umidità accumulata al suolo, facciano la loro comparsa nebbie a tratti anche molto fitte sul catino padano e nelle valli del centro e del sud, ma con scarse garanzie di durata perché il tempo dovrebbe mantenere quel "minimo" di vivacità tale da favorire ancora passaggi nuvolosi "mangia-nebbia".

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 26 novembre:

mercoledì 20 novembre: nubi su tutti i versanti tirrenici, la fascia alpina, prealpina, la Puglia meridionale, il mar Jonio con possibili deboli precipitazioni, tempo discreto altrove, sia pure mai totalmente sereno. Temperature in lieve aumento.



giovedì 21 novembre: al nord-ovest e su medio alto Tirreno nubi e qualche debole rovescio sparso possibile, specie su Liguria, Lombardia, Toscana e Lazio. Tempo discreto o buono altrove. Mite nel complesso.



venerdì 22 novembre: avvicinamento della depressione dalla Francia con aria umida al nord e al centro e prime precipitazioni sul nord-ovest, la Toscana e la Sardegna, parzialmente soleggiato e mite altrove.



sabato 23 novembre: al nord, sulle regioni centrali tirreniche e la Sardegna maltempo con piogge e rovesci, limite della neve tra i 1200 e 1600m, salvo variazioni locali nelle vallate più strette e superiori. Sul resto del Paese nubi in aumento sul Tirreno e in Sicilia, ancora un po' di sole altrove. Temperature in calo nelle aree soggette a pioggia.



domenica 24 novembre: maltempo in localizzazione su isole maggiori, meridione, in attenuazione sul resto del Paese con schiarite. Temperature in calo su isole e meridione.



lunedì 25 novembre: ultimi fenomeni all'estremo sud, bel tempo altrove. Locali nebbie sulle pianure e nelle valli. Temperature in calo nei valori minimi al nord e al centro.



martedì 26 novembre: un po' di variabilità con passaggi nuvolosi su nord e Toscana ma senza piogge, ancora nebbie possibili sulle pianure nottetempo e al mattino. Temperature stazionarie.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------