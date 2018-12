Meteo a 7 giorni: la neve opta per l'Appennino, snobbata la Valpadana

E' successo in passato che dopo un'irruzione fredda da est o da nord, giungesse un fronte o una depressione da ovest in grado di far nevicare in modo abbastanza copioso sul catino padano e in genere su quasi tutto il nord.



Questi incastri negli ultimi anni sono diventati sempre più difficili, o per demerito dell'una o dell'altra corrente. Nemmeno questa volta si assisterà a questo "incastro": infatti il minimo depressionario responsabile del moderato maltempo atteso, viaggerà troppo basso di latitudine per determinare precipitazioni significative sul settentrione, mentre le dispenserà al centro e al sud.



Questa depressione sarà preceduta tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina da un primo impulso instabile che coinvolgerà essenzialmente le regioni tirreniche e marginalmente anche il versante adriatico, la Liguria e l'Emilia: sarà in questa fase che potranno verificarsi alcune precipitazioni nevose anche a quote molto basse (300-400m) tra Toscana, Umbria e nord Marche.



Da notare al nord un ulteriore ma temporaneo rientro di aria fredda da est tra giovedì e venerdì mattina, indotto dalla rotazione ciclonica delle correnti.



Dal fine settimana tempo variabile e più mite: tra domenica sera e martedì possibile passaggio di due deboli perturbazioni con qualche debole precipitazione nelle Alpi, sulla Liguria e la Toscana, in un contesto mite e variabile, governato da correnti da ovest.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 18 dicembre:

mercoledì 12 dicembre: dapprima bello ma freddo quasi ovunque con gelate su pianure e zone di montagna, poi nubi in aumento su Liguria e versanti tirrenici con deboli precipitazioni dal pomeriggio-sera, nevose oltre i 300-400m. Nubi in arrivo anche sul resto del nord e del centro ma con scarso rischio di fenomeni, salvo deboli nevicate sull'Appennino emiliano, abbastanza soleggiato al sud. Temperature massime in calo.



giovedì 13 dicembre: nuvolosità irregolare al nord con qualche debole nevicata a ridosso dei rilievi, più sporadica o del tutto assente in pianura. Ventoso e freddo con Bora e Tramontana. Al centro nuvolosità irregolare con tempo in peggioramento da ovest entro sera con piogge sulla Sardegna e poi su tutte le regioni tirreniche, temperature in aumento per venti miti occidentali, specie sul Tirreno e le isole maggiori.



venerdì 14 dicembre: al nord sporadiche nevicate mattutine sull'Emilia-Romagna, poi migliora; ma freddo. Al centro e al sud tempo instabile con piogge e rovesci temporaleschi, specie sul medio e basso Tirreno, limite della neve più basso lungo i versanti adriatici, dove si attesterà sotto i 1000m, nettamente più alto sul Tirreno. In serata miglioramento.



sabato 15 dicembre: bel tempo ovunque, gelate al mattino al nord.



domenica 16 dicembre: al nord e sulla Toscana nubi in parziale aumento, locali piogge su Liguria di Levante e Toscana settentrionale in serata. Altrove bello e relativamente mite.



lunedì 17 e martedì 18 dicembre: variabile con passaggi di deboli onde perturbate con qualche precipitazione su Alpi, Liguria e regioni centrali tirreniche, nevosa sul settore alpino oltre i 1300m. Non farà freddo.



Situazione meteo LIVE: