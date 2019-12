Meteo a 7 giorni: la fase PIOVOSA terminerà lunedì, arriva un Natale tranquillo, e poi?

Fine settimana con doppia perturbazione in transito e piogge frequenti e anche neve nelle Alpi, sia pure dalle quote medie; molte le situazioni temporalesche sul Tirreno e non mancherà il vento sostenuto ad accompagnare e a seguire i fenomeni. Poi smetterà di piovere.



Si, da lunedì l'Italia non sarà più tormentata dal maltempo; dicembre cambia volta proprio nella sua parte finale. Per Natale è infatti previsto l'arrivo di una parentesi di alta pressione, che eccezion fatta per le situazioni nebbiose, regalerà tempo buono e temperature nel complesso miti.



Non sarà però un anticiclone di quelli di cui potersi fidare ciecamente, perché non ha ancora ben deciso come posizionarsi e quanto restare a protezione del Mediterraneo. Qui sotto una media degli scenari previsti per il giorno di Natale con l'anticiclone sufficientemente protettivo:

L'idea è che possa interpretare il ruolo di un "bambino" un po' agitato, cioè potrebbe anche decidere di muoversi a ritroso, vale a dire verso ovest, favorendo un maggiore apporto di aria fredda da nord-est sull'Italia, oppure mangiare molti panettoni e pandori ed ingrassare proprio a ridosso dello stivale italico, mettendo radici, ipotesi probabilmente meno attendibile (per ora), infine salire verso il nord Europa.



Resta da capire quanto il grande flusso delle correnti da ovest (westerlies) potrà influenzare i movimenti dell'anticiclone, ricacciandolo verso sud.



Fino a venerdì 27 in ogni caso non dovrebbe succedere un granché e per sapere quanto accadrà successivamente vi consigliamo di seguire la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 27 dicembre:

sabato 21 dicembre: maltempo su estremo nord-est e regioni tirreniche con piogge, temporali e nevicate su est Alpi oltre i 1300m, migliora al nord-ovest. Nubi anche altrove ma fenomeni più deboli, sparsi ed intermittenti. Lieve calo termico al centro e al sud, valori in aumento al nord-ovest.



domenica 22 dicembre: nuovo peggioramento in arrivo con piogge e temporali su quasi tutto il Paese, neve sulle Alpi oltre i 1100-1200m circa. Migliora al nord-ovest dal mezzogiorno, poi anche altrove entro sera, salvo sul basso Tirreno, ventoso, qualche grado in meno.



lunedì 23 dicembre: nubi su zone alpine di confine centro orientali con qualche debole nevicata portata da nord, nubi su basso Tirreno e basso Adriatico con rovesci, altrove schiarite ma ventilato, poco freddo, ma valori notturni in calo.



martedì 24 dicembre e giorno di Natale: ancora qualche disturbo sui settori alpini di confine orientali associati a deboli nevicate portate da nord, per il resto bel tempo e clima diurno gradevole, locali nebbie sulle zone pianeggianti associate a freddo umido.



giovedì 26 e venerdì 27 dicembre: possibile rientro di aria moderatamente fredda da nord-est con qualche annuvolamento sul medio Adriatico, al sud e sul nord-ovest ma senza conseguenze importanti. Rinforzo dei venti orientali con calo termico e rientro dei valori nella media del periodo.

