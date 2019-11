Meteo a 7 giorni: l'Italia nel vortice del MALTEMPO depressionario

Qualche illusoria "finestra" di bel tempo non deve illuderci sull'andamento generale del tempo durante i prossimi 7 giorni, che risulterà in prevalenza votato all'instabilità, mostrandosi a tratti decisamente perturbato.



Sono previste entro martedì 12 due distinte fasi di maltempo: la prima si innescherà tra giovedì sera e le prime ore di sabato, la seconda tra domenica pomeriggio e martedì, senza dimenticare il giovedì mattina temporalesco atteso al sud e condizioni di instabilità temporalesca a macchia di leopardo per tutto il periodo.



Al nord risulterà più marcato un temporaneo calo delle temperature, che interverrà soprattutto dal prossimo fine settimana sino a lunedì e che potrebbe favorire la comparsa della neve nel secondo episodio depressionario sin verso gli 800-1000m, in particolare sul settore occidentale dell'arco alpino.



Ci saranno anche venti forti a rotazione ciclonica, mari in burrasca e precipitazioni che, localmente, specie sul Tirreno e poi sull'estremo nord-est, potranno risultare abbondanti da determinare allagamenti e smottamenti.



Insomma un novembre vero, del tutto in linea con quanto accadeva in un passato non ancora così lontano, quando la natura decideva di scatenarsi.



Vediamo allora le mappe più significative previste per i momenti chiave del maltempo, si parte con venerdì 8 novembre, con doppia carta; le precipitazioni attese tra le 00 e le 12 e quelle tra le 12 e le 24 secondo il nostro modello:

Ecco il maltempo previsto tra le 12 e le 24 di domenica 10 e tra le 00 e le 12 di lunedì 11 novembre sempre secondo il nostro modello:





SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 12 novembre:

mercoledì 6 novembre: instabile su est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, regioni tirreniche tutte con rovesci sparsi, in spostamento e localizzazione sul meridione entro fine giornata, dove assumeranno spesso carattere temporalesco, schiarite al nord-ovest. Temperature in lieve calo.

giovedì 7 novembre: al mattino perturbato con piogge e temporali all'estremo sud, specie su Calabria jonica e Salento, tendenza a miglioramento dal pomeriggio. Altrove dapprima qualche momento soleggiato, poi nubi in aumento e nel pomeriggio primi rovesci su Lombardia, Levante Ligure, alta Toscana, Sardegna. Temperature in calo al sud.



venerdì 8 novembre: generale maltempo al nord e sul Tirreno con piogge, temporali e nevicate sui rilievi alpini oltre i 1500m. Nubi ma fenomeni più sporadici sulle regioni adriatiche, ventoso ovunque, temperature in calo, specie al nord.



sabato 9 novembre: instabile su Emilia-Romagna, centro e sud nelle prime ore con rovesci sparsi e qualche locale temporale, fenomeni in localizzazione sul basso Tirreno entro il pomeriggio, schiarite al nord e tempo secco ma piuttosto freddo.



domenica 10 novembre: peggiora sulla Sardegna e gran parte delle regioni tirreniche sino alla Campania con piogge e temporali, nubi in arrivo anche altrove, specie al nord-ovest con piogge dalla sera e neve su ovest Alpi oltre i 1000m, temperature in calo sul Tirreno e soprattutto al nord-ovest e nelle Alpi in genere.



lunedì 11 e martedì 12 novembre: tempo perturbato su gran parte d'Italia con precipitazioni frequenti, anche temporalesche, intense a ridosso dei rilievi, a carattere nevoso al nord, inizialmente oltre gli 800-1000m, ma con limite in rialzo a partire dai settori orientali e dalla fascia prealpina. Ventoso ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------