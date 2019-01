Meteo a 7 giorni: l'inverno si scuote anche nel Mediterraneo!

Foehn, Maestrale, Tramontana, neve in Adriatico, al sud, sui crinali alpini di confine e oltralpe. Questo tipo di condizioni ci hanno spesso accompagnato negli ultimi 15 giorni.



Ora stiamo per cambiare musica: intendiamoci, non si giungerà da Vivaldi a Vasco Rossi in pochi minuti, succederà gradualmente, magari passando per un intrattenimento "leggero", da festival della canzone italiana, per poi arrivare al rock duro.



Dunque da mercoledì ecco affacciarsi aria umida sul Tirreno, a precedere l'ingresso un po' mutilato di una debole perturbazione attesa tra giovedì e venerdì, che però sarà sostenuta da un modesto minimo depressionario, che dovrebbe traslare dalle regioni centrali verso il meridione.



Nel fine settimana (anche se la previsione risulta ancora da affinare) proprio da questa depressione posizionata a ridosso del medio-basso Tirreno, potrebbe essere richiamata aria più fredda a ridosso delle nostre regioni settentrionali e del medio Adriatico.



Sarà questo pacchetto di aria fredda a preparare probabilmente il terreno alle nevicate che potranno manifestarsi nel corso della giornata di mercoledì 23 sulle nostre regioni settentrionali e sulle zone interne del centro a quote molto basse.



Questa previsione è da confermare, anche se riscuote sempre maggiore riscontro in ambito modellistico ed anzi potrebbe essere solo la fase iniziale di un'operazione invernale a più largo respiro, di cui si occupa la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE SINO a MARTEDI 22 GENNAIO:

mercoledì 16 gennaio: nubi su Tirreno, Sardegna, Liguria, con locali piovaschi, nubi in arrivo anche sul resto del nord e sul resto del centro a fine giornata. Temperature in calo, specie nei valori massimi.



giovedì 17 gennaio: su tutte le regioni nuvolosità irregolare, più compatta su Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, regioni centrali e Campania con piogge sparse e qualche nevicata a quote elevate in Appennino, altrove possibili schiarite e tempo asciutto. In serata neve oltre gli 800-1000m su Trentino Alto Adige, Cadore ed alto Friuli.Temperature in aumento nei valori minimi.



venerdì 18 gennaio: nuvoloso o molto nuvoloso sulle regioni centrali e su Campania, Lucania e Calabria tirrenica con piogge sparse, al nord irregolarmente nuvoloso con precipitazioni su Emilia-Romagna ed estremo nord-est con limite della neve oltre i 700-800m. Sul resto d'Italia tempo asciutto. Temperature senza grandi variazioni.



fine settimana 19-20 gennaio: rientro di aria più fredda da est al nord e lungo il medio Adriatico con nuvolaglia irregolare su queste zone e locali precipitazioni, nevose oltre i 250-300m, tempo un po' instabile anche sul resto del Paese con locali rovesci o piovaschi. Temperature in calo nelle zone raggiunte dall'aria fredda.



lunedì 21 gennaio: al nord e sul medio Adriatico nuvoloso e freddo con qualche fiocco di neve a ridosso dei rilievi, altrove irregolarmente nuvoloso con alcune schiarite.



martedì 22 gennaio: nubi in arrivo al nord e al centro con precipitazioni dalla sera, nevose a quote di pianura al nord, oltre i 200-400m sulle regioni centrali tirreniche e l'Umbria, oltre i 500m in Sardegna. Altrove tempo discreto ma con nubi in arrivo entro sera. Temperature in calo nei valori massimi al nord e al centro.