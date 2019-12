Meteo a 7 giorni: l'inverno sempre in stand-by, alcune giornate PIOVOSE

Altra pioggia, poco freddo, alta la quota neve. L'autunno fa gli straordinari; da dimissionario aspetta sempre che a palazzo giunga il Generale Inverno per congedarsi, ha sempre le valige pronte ma non sente nessuno che bussa alle porta e dunque seguita a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.



E non si tratta di affari di poco conto, ma del passaggio di perturbazioni piuttosto attive, specie quella tra venerdì 20 e sabato 21 che porterà con sé precipitazioni anche abbondanti, in particolare al nord e sul Tirreno.



Per la verità questo fronte sarà preceduto dal passaggio più blando di una perturbazione anche tra mercoledì 18 e giovedì 19.



Domenica 22 e lunedì 23 invece risulteranno giornate abbastanza tranquille e soleggiate, sempre in un contesto relativamente mite, raffreddato forse unicamente sul catino padano e nelle valli del centro dalla presenza di qualche strato nebbioso persistente.



Fintanto che le correnti proverranno da ovest le temperature sul nostro Paese si manterranno superiori alla media stagionale ; manca però l'alta pressione quest'anno a determinare la staticità stagionale, alla quale eravamo stati abituati negli ultimi anni.



Tra la Vigilia e il giorno di Natale un'altra perturbazione potrebbe costringerci a riaprire gli ombrelli, da Santo Stefano in poi si andrà a caccia dell'inverno vero; a tal proposito consultate la rubrica del "fantameteo".



SINTESI GRAFICA sino alla Vigilia di Natale:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 24 dicembre:

mercoledì 18 dicembre: al nord-ovest, sulla Sardegna e le regioni centrali tirreniche molto nuvoloso con precipitazioni, specie sull'isola e in mare aperto sul Tirreno ma in movimento verso la fascia costiera nel corso della giornata. Sul resto del Paese passaggi nuvolosi ma senza fenomeni. In serata precipitazioni in progressione verso levante, alta la quota neve sulle Alpi. Clima mite per il periodo.



giovedì 19 dicembre: molto nuvoloso su tutto il Paese con precipitazioni in rapida localizzazione sui settori orientali e schiarite ad ovest nel corso della giornata, lieve calo termico al centro e al sud, valori stazionari al nord.



venerdì 20 dicembre: maltempo al nord-ovest e sull'alto Tirreno, limite della neve sui 1300-1500m sui settori alpini, in giornata peggiora sul resto del nord e su medio Tirreno e Sardegna, neve su centro-est Alpi oltre i 1500-1600m circa. Locali temporali. In serata ancora piogge al nord, al centro e sulla Campania, asciutto sul resto del sud.



sabato 21 dicembre: al nord nuvolosità irregolare ma con fenomeni solo residui su est Liguria, Alpi ed estremo nord-est, tendenza a miglioramento; nubi e piogge sul resto del Paese, temperature in lieve calo al centro e al sud ma ancora non fredde.



domenica 22 e lunedì 23 dicembre: tempo buono ma possibili nebbie sulle zone pianeggianti, temperature in calo nei valori notturni, in rialzo nei valori diurni al di fuori delle nebbie.



Vigilia di Natale con le nubi al nord-ovest e sulla Toscana con locali pioviggini, tempo migliore altrove, sempre piuttosto mite.



