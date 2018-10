Meteo a 7 giorni: l'instabilità soffocata dal possibile ritorno dell'anticiclone

In un Continente sempre più dominato dall'alta pressione per parecchi mesi all'anno, spicca la depressione mediterranea che riesce ad opporsi al suo strapotere, determinando precipitazioni anche abbondanti su alcune zone del sud, in particolare la Sicilia.



Il temporaneo indebolimento dell'alta pressione consentirà alla depressione di spingersi nuovamente verso nord e di determinare tempo instabile anche sulle regioni centrali nella giornata di venerdì 5 ottobre, sino a raggiungere, pur attenuata, il settentrione entro le prime ore di sabato.



La fenomenologia associata, stando agli ultimi aggiornamenti, risulta un po' ridimensionata rispetto alle attese, ma dovrebbe comunque dar luogo a rovesci temporaleschi a carattere sparso sin sul Triveneto.



Una seconda depressione tenterà di spingere da ovest, provando a far peggiorare il tempo nel pomeriggio di domenica al nord-ovest e lunedì su gran parte del nord e del centro.

Questa ipotesi piovosa, sponsorizzata da alcuni modelli, trova la netta opposizione di quello americano, che ritiene nettamente più probabile il fallimento dell'impresa e il rapido ripristino di condizioni anticicloniche.



Il team di MeteoLive non sottovaluta questo dissenso ma ritiene comunque possibile che la seconda depressione faccia almeno un tentativo di raggiungere le nostre regioni nord occidentali e la Toscana.



In ogni caso per tutto questo lasso di tempo le temperature rimarranno complessivamente in linea con le medie del periodo.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 11 OTTOBRE:

venerdì 5 ottobre: tempo instabile sul meridione con brevi rovesci o temporali sparsi in un contesto variabile, nubi in arrivo anche al centro con rovesci a macchia di leopardo e qualche focolaio temporalesco, al nord dapprima bello, poi cielo velato o parzialmente nuvoloso. Temperature in calo al centro.



sabato 6 ottobre: peggiora anche al nord con nubi più compatte su est Lombardia, nord-est ed Emilia-Romagna, associate a piogge sparse e qualche rovescio, più asciutto sul nord-ovest. Al centro molte nubi con rovesci sparsi, anche temporaleschi, specie sul Lazio. Al sud nuvolosità irregolare, locali fenomeni su Campania, Puglia, Molise e zone interne appenniniche ma anche tante schiarite. Temperature massime in calo al nord.



domenica 7 ottobre: schiarite al nord in mattinata, poi nubi in aumento al nord-ovest con locali temporali o rovesci di pioggia, al centro e al sud nubi sparse con rovesci sparsi e qualche residuo temporale, tendenza a miglioramento.



lunedì 8 ottobre: al nord e al centro nuvolaglia irregolare con possibili piogge su Toscana e regioni nord-occidentali, più sporadiche sui restanti settori. Al sud nubi sparse ma con ampie schiarite e assenza di fenomeni. Temperature invariate.



martedì 9 ottobre: tendenza a miglioramento.



mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre: alta pressione in rinforzo e probabile bel tempo, ma da confermare.