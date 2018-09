Meteo a 7 giorni: l'estate NON ha fretta di andarsene

L'anticiclone africano in visita a settembre non è una novità, anche se la nuova stagione sembrava partita con ben altri presupposti. Qui invece i giorni si susseguono senza che il tempo muova un dito e l'estate continua imperterrita, magari non più con la potenza di qualche settimana fa, ma sempre all'insegna del sole e del caldo.



Beati i vacanzieri di settembre: spendono molto meno, si godono spiagge e sentieri senza le frotte dei turisti dell'agosto e apprezzano i silenzi che mare e monti sanno offrire in qualunque momento.



Il problema è che questo benedetto anticiclone non si sa proprio quando smetterà di dominare la scena: si, tra giovedì e venerdì ci attendiamo qualche azione di disturbo e la ricomparsa di alcuni temporali, ma ci vuole ben altro per piegarne la resistenza.



L'affondo giusto pareva potesse arrivare entro martedì 18, invece i modelli se lo sono rimangiato e continueremo a godere della protezione dell'anticiclone, anche se questo comporterà la stagnazione dell'aria, soprattutto in concomitanza con l'inizio delle scuole.



Cosa aggiungere? Come ogni anno settembre ed ottobre spesso regalano momenti in cui il tempo sembra non esistere, quelle giornate tipiche in cui nessuno è interessato alle condizioni atmosferiche, perché tanto è sempre bello, è sempre sereno. Per i meteorologi non potrebbe capitare periodo peggiore...



SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 18 settembre:

mercoledì 12 settembre: sole e caldo su tutto il Paese. Temperature superiori alla media con punte di 33°C.



giovedì 13 settembre: lieve calo della pressione e passaggio di un piccolo cavetto depressionario associato ad un'accentuazione dell'attività temporalesca, specie su Sardegna (qui diffusi), zone interne del centro, zone alpine, prealpine e pedemontane del settentrione, dove sarà possibile qualche temporale anche in pianura verso sera. Temperature in lieve calo.



venerdì 14 settembre: residua instabilità in localizzazione lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale e sul basso Tirreno con brevi temporali, per il resto bel tempo, clima gradevole.



da sabato 15 a martedì 18 settembre: bel tempo ovunque e ancora piuttosto caldo nelle ore pomeridiane.