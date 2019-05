Meteo a 7 giorni: l'estate attacca, i temporali all'angolo...

Una muraglia di quelle toste. E' quella che sta provando a costruire l'anticiclone subtropicale ai confini del nostro Paese, per evitare che le saccature atlantiche, colme di aria fresca e di temporali, provino ad inserirsi sul bacino centrale del Mediterraneo.

L'anticiclone insomma assesterà un colpo di quelli seri alle figure antagoniste, costringendole all'angolo:

E si potrebbe andare avanti così almeno sino al 7 giugno, qualcuno in seguito ipotizza sfondamenti temporaleschi da ovest ma l'anticiclone potrebbe anche decidere di resistere ad oltranza sino a metà mese.



Intanto sino a venerdì 7 giorno dopo giorno farà sempre più caldo, dapprima al nord, sulla Toscana e sulla Sardegna, da mercoledì 5 anche sul resto del Paese. E' vero che non si andrà oltre i 31-32°C e che sulle coste, grazie al mare fresco, si sperimenteranno ancora condizioni assolutamente gradevoli, ma se l'anticiclone mettesse radici il caldo finirebbe per guadagnare anche i litorali.



Ecco intanto le temperature previste per domenica 2 giugno, al nord si sfioreranno i 30°C, così come sulle zone interne di Toscana e Sardegna:

Il disagio da caldo non sarà eccessivo sull'insieme del Paese, tuttavia comincerà ad accentuarsi proporzionalmente all'aumento dell'umidità e dei picchi di temperatura attesi tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, come si nota chiaramente in questa mappa:

SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 7 GIUGNO:

sabato 1 giugno: instabile al sud e su basso Lazio ed Abruzzo con qualche spunto temporalesco o rovescio di pioggia in un contesto di generale variabilità, bel tempo altrove e caldo moderato.



domenica 2 giugno: al sud e su Abruzzo e basso Lazio ancora un po' di instabilità con qualche spunto temporalesco locale, specie in Appennino e nel pomeriggio, altrove bello e caldo.



lunedì 3 giugno: ancora residua instabilità al sud e sull'Appennino centrale con qualche spunto temporalesco sparso nel pomeriggio, bello altrove, caldo moderato.



martedì 4, mercoledì 5 giugno: qualche temporale nelle Alpi prima di sera, per il resto bel tempo e caldo in aumento, anche al sud fine della tendenza temporalesca.



giovedì 6 e venerdì 7 giugno: giornate soleggiate e calde.

