METEO A 7 GIORNI: l'estate ancora in pista sino alla fine di agosto

In questo periodo stagionale troviamo il continente europeo coinvolto da un grande anticiclone, quest'ultimo si estende dal Mediterraneo sino alle latitudini settentrionali europee, su buona parte di questa ampia fetta di territorio le condizioni atmosferiche risultano abbastanza stabili. Se invece osserviamo più da vicino la struttura più intima dell'alta pressione, troveremo al suo interno diverse zone in cui la sua struttura risulta meno coriacea, su queste aree vengono favoriti lo sviluppo di processi convettivi che spesso sfociano in veri e propri temporali.

Questi temporali interessano soprattutto il nostro Paese e la Penisola Iberica. Nell'abito del bacino centrale del Mediterraneo, una goccia d'aria fresca in quota rinnova condizioni di marginale instabilità anche per la giornata odierna, con fenomeni che risultano concentrati soprattutto nelle zone interne. Seppure attenuati, questi fenomeni sono pronti a manifestarsi anche nel fine settimana.

Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per domenica 25 agosto:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto la prossima settimana, alcune circolazioni di bassa pressione presenti sull'oceano Atlantico, tenteranno di raggiungere l'Europa, dando luogo ad un cambiamento del tempo questa volta in arrivo da ovest.

Almeno inizialmente questi tentativi non sembrano andare a buon fine, tra domenica e martedì prossimo il modello americano ipotizza infatti la rapida evoluzione di un impulso perturbato atlantico in una goccia d'aria fresca sulla Penisola Iberica. Questa circolazione ormai sganciata dal flusso della corrente a getto, avrà molta difficoltà a progredire verso est, potrebbe raggiungere la Sardegna e le regioni di nord-ovest tra martedì e mercoledì prossimo.

Ecco la previsione del modello americano calcolata per la giornata di martedì:

In linea generale l'alta pressione continuerà ad interessare gran parte dell'Europa centrale ed orientale, anche se il suo cuore più caldo e stabile potrebbe col tempo trasferirsi gradualmente verso la regione balcanica e l'est Europa, pertanto gli sviluppi a lungo termine restano ancora in buona parte da decifrare.

Sintesi previsionale da sabato 24 fino a venerdì 30 agosto:

Sabato 24 ancora sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale alpina e appenninica. Maggiori schiarite lungo le coste, caldo moderato.

Domenica 25 ancora temporali possibili lungo la fascia alpina, spunti temporaleschi anche sull'Appennino. Soleggiato lungo le coste e nelle pianure, lieve rialzo termico.

Lunedì 26 ancora possibili temporali sui rilievi, soleggiato nelle pianure lungo le coste, caldo moderato.

Martedì 27 arrivano addensamenti nuvolosi al nord sulla Sardegna con qualche isolata pioggia. Possibili isolati temporali sull'Appennino e sulle Alpi. Soleggiato altrove. Caldo moderato.

Mercoledì 28 spunti temporaleschi sui rilievi, soleggiato altrove, caldo.

Giovedì 29 e venerdì 30 qualche temporale sui rilievi del nord, soleggiato altrove, caldo.