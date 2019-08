METEO A 7 GIORNI: l'estate ancora in pista sino al termine di agosto

Un vasto anticiclone coinvolge in questi giorni una grossa fetta del continente europeo, confinando ad elevate latitudini l'azione instabile portata dalle perturbazioni atlantiche.

In questi giorni persino il Regno Unito torna a sperimentare temperature elevate, con picchi superiori ai 30°C nella parte meridionale del Paese. Temperature elevate vengono registrate anche sulla Francia, i Paesi Bassi e la Germania.

Questo anticiclone viene accompagnato da un rialzo sensibile del fronte polare che impedisce lo sviluppo di perturbazioni organizzate.

Una situazione atmosferica estiva ci accompagnerà sino al termine di agosto, un mese destinato a risolversi senza grossi scossoni. Ecco la previsione del modello americano riferita a martedì 27 agosto, nella quale possiamo osservare ancora l'anticiclone occupare l'Europa:

Nonostante risulti molto vasto ed esteso, il nostro anticiclone non sarà comunque in grado di garantire una stabilità assoluta; sui rilievi durante le ore pomeridiane potranno manifestarsi isolati temporali che potranno risultare particolarmente frequenti lungo la dorsale appenninica. Inoltre tra mercoledì e giovedì potrebbe svilupparsi sul Mediterraneo un insidioso "ricciolo" depressionario con qualche temporale in previsione soprattutto per la Sardegna e fra Lombardia e Toscana.

Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per giovedì 29:

Lo sviluppo degli eventi riferito agli ultimissimi giorni del mese, vede i primi timidi segnali di cambio circolatorio che potrebbero manifestarsi attraverso lo sviluppo di una saccatura sull'Europa nord-occidentale. Ad uscire per primo dall'influenza dell'alta pressione sarà il Regno Unito, seguito a ruota dalla Francia ed i paesi dell'Europa centrale. In questa delicata manovra atmosferica, il tempo previsto sul nostro Paese continuerà a restare stabile ed estivo, con temperature elevate almeno sino alla fine di agosto.

Con l'arrivo di settembre, il primo mese dell'estate meteorologica, la nuova figura di bassa pressione potrebbe raggiungere latitudini più basse, coinvolgendo anche il nostro Paese. Ne riparleremo in modo più approfondito sulla rubrica fantameteo. Ecco intanto la saccatura ipotizzata dal modello americano domenica primo settembre:

Sintesi previsionale da martedì 27 a lunedì 2 settembre:



Martedì 27 di tempo soleggiato e caldo, con qualche isolato temporale nel pomeriggio sui rilievi dell'Appennino.



Mercoledì 28 e giovedì 29 torna un po' di instabilità al nord e sulla Sardegna, con qualche piovasco o temporale. Nubi di passaggio altrove. temperature sempre estive.



Venerdì 30 e sabato 31 agosto, rinforzo dell'alta pressione con tempo soleggiato e caldo.



Domenica primo settembre e lunedì 2, aumentano le nubi al nord, con qualche temporale sull'arco alpino, soleggiato altrove. Caldo.