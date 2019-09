Meteo a 7 giorni: l'autunno scalpita (guarda tutte le mappe PIOGGIA)

E' l'ora di fare i conti con il primo vero momento perturbato di stampo autunnale o quasi. Non tutte le regioni per la verità assisteranno ad un episodio di maltempo severo, l'estremo sud, il Medio Adriatico e la Sardegna saranno forse le regioni che rimarranno meno coinvolte da questo passaggio. Gli altri tra domenica e lunedì mattina ne vedranno delle belle.

La prima mappa relativa alle precipitazioni da fronte caldo è prevista per le prime ore di domenica 00-06 e vede l'alto-medio Tirreno e il Mar Ligure coinvolto da forti temporali. Tenete però presente che queste mappe, relative al modello europeo, sovrastimano sempre un po' (un 20%) le precipitazioni previste, che restano tuttavia rilevanti:

La mappa seguente evidenzia il netto coinvolgimento dell'est Piemonte e della Lombardia nei fenomeni, i forti temporali tra Toscana e Lazio, si tratta della sommatoria dei fenomeni tra le 12 e le 18:

La mappa successiva mostra le fenomenologia prevista tra le 18 e le 24 di domenica ed evidenzia lo sfondamento del fronte verso nord-est con tutte le conseguenze del caso. Molte precipitazioni sul settentrione e lungo le regioni tirreniche, Appennino a schermare il medio Adriatico, cosi come sul Piemonte occidentale e la Liguria di Ponente:

Il fronte freddo di lunedì invece dovrebbe transitare rapidamente sul nord-est e le regioni tirreniche nella mattinata di lunedì portando un'altra scarica di rovesci e temporali, guarda:

A seguire c'è da considerare un passaggio tra mercoledì 25 e giovedì 26, accompagnato però da veloci correnti da ovest, che potrebbero generare qualche fenomeno su Toscana, Liguria e poi resto del centro e marginalmente sul nord-est. Da definire l'evoluzione successiva con i modelli ancora molto divisi.



SINTESI PREVISIONALE SINO A VENERDI 27 SETTEMBRE:

sabato 21 settembre: instabilità sulla Sardegna ma pochi fenomeni, formazione di temporali in mare aperto su Ligure, alto e medio Tirreno, bel tempo altrove ma con nubi in aumento sul nord-ovest e qualche pioggia serale sul Piemonte, poi primi temporali sulla costa ligure, dell'alta Toscana, forse anche del Lazio.



domenica 22 settembre: forte maltempo su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, in estensione alla Lombardia, all'est e al sud del Piemonte, al Veneto occidentale, all'Appennino emiliano, nubi in arrivo altrove ma con schiarite a tratti e assenza di fenomeni rilevanti. In serata peggiora sul Triveneto e l'Emilia-Romagna con forti rovesci, piogge anche su nord Marche e ancora focolai temporaleschi sul medio ed alto Tirreno, schiarite su Piemonte e Ponente Ligure. Temperature in calo nelle aree soggette a pioggia, in forte aumento sulla Sicilia a causa dello Scirocco.



lunedì 23 settembre: transito di un veloce fronte freddo, rovesci poi schiarite al nord-ovest, temporali su nord-est, Emilia-Romagna, Lombardia orientale, tutte le regioni centrali tirreniche e sino alla Campania, variabile ma con pochi fenomeni sulle restanti zone, Maestrale in sfondamento sulla Sardegna con schiarite. Temperature in calo, salvo al nord-ovest.



martedì 24 settembre: annuvolamenti su medio Adriatico e meridione ma con pochi fenomeni, schiarite altrove, ancora un po' ventilato da nord-ovest, clima fresco, gradevole.



mercoledì 25 e giovedì 26 settembre: veloce transito di un corpo nuvoloso da ovest con nubi al nord e al centro ma qualche fenomeno solo su Toscana, poi Umbria, Lazio, Marche interne, Abruzzo interno, regioni di nord-est, ma con tendenza nel corso di giovedì a rapido miglioramento. Attendibilità bassa.



venerdì 27 settembre: tempo generalmente buono e mite.