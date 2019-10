Meteo a 7 giorni: l'autunno lancia la stoccata vincente!

L'autunno è stufo di travestirsi da estate. A partire da questa settimana - e con considerevole ritardo sulla tabella di marcia - la stagione andrà finalmente "a regime" sia dal punto di vista termico che pluviometrico.

Il quadro delle temperature verrà ribassato fino alla norma (forse anche un po' al di sotto) da un fronte freddo che attraverserà tutta l'Italia tra martedi 29 e giovedi 31 ottobre, scacciando il caldo fuori stagione che ancora impera sulla nostra Penisola.

Il primo atto avverrà nella giornata di domani, martedi 29 ottobre; ecco la mappa con i simboli inerenti al tempo previsto in Italia per la giornata in questione:

I primi fenomeni del fronte freddo interesseranno diverse aree del settentrione e parte della Toscana. Sul resto d'Italia aumenteranno le nubi, ma le piogge saranno ancora assenti; le temperature non subiranno grosse variazioni a parte un primo calo al nord nelle aree raggiunte dalle piogge.

Mercoledi 30 ottobre il fronte freddo sarà sulle regioni centrali dove darà luogo a precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Giovedi 31 sarà invece al meridione e su tutta l'Italia le temperature diminuiranno specie al nord e al centro stante l'ingresso di correnti da nord-est.

Ecco la mappa sinottica relativa alle ore centrali della giornata di giovedi 31 ottobre:

Si nota la depressione presente al meridione, unitamente alle correnti fredde di provenienza orientale che saranno le artefici del calo termico sopra descritto.

Notate l'alta pressione "ammazza autunno" che tenderà a ritirarsi verso l'Iberia per poi essere demolita dalle correnti perturbate atlantiche.

Tra venerdì e sabato avremo un paio di giorni variabili con qualche pioggia al nord sotto l'egida di un clima assai più fresco. Tra domenica 3 e lunedi 4 novembre assisteremo invece all'ingresso in pompa magna di un'intensa perturbazione atlantica nel Mediterraneo. Ecco la mappa...

Una situazione del genere sarà causa di piogge anche abbondanti al nord e al centro, specie lungo il lato tirrenico. Sulle Alpi arriverà finalmente la neve attorno ai 1800-2000 metri. Insomma, l'autunno proverà ad entrare in scena sull'Italia nel modo più classico. Vedremo se le cose andranno realmente così.

SINTESI PREVISIONALE FINO A LUNEDI 4 NOVEMBRE

Martedi 29 ottobre: piogge su parte del nord e sulla Toscana, per il resto nubi sparse e assenza di fenomeni, clima ancora molto mite.

Mercoledi 30 ottobre: instabile al centro con rovesci anche temporaleschi specie in Adriatico, qualche pioggia anche al nord e al meridione. Clima ovunque più freddo e ventoso, specie al nord.

Giovedi 31 ottobre: instabile sul medio Adriatico e al sud con rovesci e temporali in attenuazione in giornata; altrove variabilità con tendenza a miglioramento in un contesto di clima molto fresco.

Venerdi 1 e sabato 2 novembre: variabilità al centro-nord con qualche pioggia, bello altrove, fresco ovunque.

Tra domenica 3 e lunedi 4 novembre marcato peggioramento prima al nord, poi al centro e sulla Campania con piogge anche forti. Neve sulle Alpi sopra i 1800-2000 metri.

