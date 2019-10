Meteo a 7 giorni: l'attenzione si sposta sulla SARDEGNA

Esaurita la fase di blocco con piogge intense sul nord-ovest, ci attendono 24-36 ore di tempo complessivamente buono sulle nostre regioni a parte qualche incertezza sui settori occidentali nella mattinata di martedi.

Successivamente, a partire da mercoledi sera, si avvicinerà da ovest una nuova perturbazione che interesserà soprattutto la Sardegna e i versanti occidentali ad iniziare da mercoledi sera.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'intera giornata di giovedi 24 ottobre:

Piogge molto forti sono attese sulla Sardegna orientale dove saranno possibili anche nubifragi.

Piogge intense si concentreranno anche al nord-ovest, segnatamente tra il Piemonte occidentale e il Ponente Ligure mentre piovaschi interverranno sulla Sicilia occidentale. Lungo il Tirreno aumenterà la nuvolosità, ma senza determinare piogge, per il resto tempo buono.

La giornata di venerdi 25 ottobre si presenterà invece perturbata sulla Sardegna e parte della Sicilia:

In particolare, piogge intense colpiranno la Sardegna centro-meridionale e la Sicilia centro-occidentale. Sul resto d'Italia la situazione tenderà a migliorare con tempo bello e abbastanza caldo praticamente ovunque.

Ciò sarà l'anticamera di un fine settimana stabile e soleggiato praticamente ovunque ad eccezione delle Isole dove si avrà ancora qualche pioggia (si leggano qui tutti i dettagli: www.meteolive.it/news/Week-end/4/meteo-fine-settimana-bel-tempo-su-quasi-tutta-l-italia-tranne-/82341/)

Il bel tempo sull'Italia dovrebbe continuare anche nella giornata di lunedi 28 ottobre; ecco la mappa sinottica:

Alta pressione e del tempo sull'Italia con davvero pochi e locali addensamenti. Durerà? Se volete saperlo leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Martedi 22 ottobre ultimi fenomeni al nord-ovest in mattinata, in attenuazione, per il resto soleggiato e molto mite.

Mercoledi 23 ottobre: bel tempo ovunque, peggiora in serata sulla Sardegna con piogge, sempre molto mite.

Giovedi 24 ottobre: maltempo su Sardegna, Nord-ovest ed ovest Sicilia con piogge e tenporali, nubi in aumento sul Tirreno senza piogge, bello altrove. Molto mite.

Venerdi 25 ottobre: maltempo sulla Sardegna e la Sicilia con piogge intense e temporali, bello sul resto d'Italia.

Sabato 26, domenica 27 e lunedi 28 ottobre bel tempo e molto mite ovunque...solo qualche pioggia sabato sulle Isole, in attenuazione.

