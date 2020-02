Meteo a 7 giorni: L'anticiclone torna a dettar legge, tuttavia...

La fase di maltempo invernale che quest'oggi sta interessando soprattutto le regioni del centro e del sud, sarà destinato ad esaurirsi piuttosto in fretta, sotto la spinta delle correnti occidentali che torneranno presto ad influenzare il tempo del nostro continente. Il Vortice Polare, cioè la grande depressione che durante l'inverno stabilisce il proprio perno in prossimità del Polo Nord Geografico, resterà ancora compatto anche nei prossimi giorni, intense e profonde circolazioni di bassa pressione potranno influenzare le regioni centrali e settentrionali d'Europa, dove il tempo risulterà spesso instabile e molto ventoso, mentre alle latitudini meridionali ed in particolar modo sul Mediterraneo, la circolazione prevista tenderà a diventare nuovamente anticiclonica. Le temperature, dopo il breve episodio di freddo di questi giorni, saranno destinate ad aumentare in modo particolarmente sensibile soprattutto sulle regioni del centro e del sud. Ecco la previsione Ensemble Spaghetti riferita alla regione Puglia, nella quale possiamo osservare l'impennata della temperatura prevista nei prossimi giorni, che segnerà l'esordio di una nuova fase di tempo più mite portata dalla circolazione di venti occidentali:

L'analisi sinottica calcolata dal modello americano e riferita a lunedì 10 febbraio, mette in luce le grandi circolazioni di bassa pressione di cui vi abbiamo appena parlato, le quali saranno frutto di un Vortice Polare compatto e decisamente poco propenso a sviluppare ondulazioni in grado di interessare il nostro Paese:

Nonostante la predominanza di correnti occidentali, il tempo del nostro Paese non risulterà del tutto stabile; la parte più meridionale di alcuni sistemi perturbati, potrà sfiorare le nostre regioni, portando conseguenze soprattutto sul tempo previsto lungo la dorsale alpina, dove potrebbero verificarsi alcune nevicate sui rilievi di confine. Una di queste perturbazioni potrebbe appunto sfiorare l'arco alpino tra martedì 11 e mercoledì 12, con precipitazioni nervose ed un rinforzo del vento che potrebbe farsi sentire anche sui bacini occidentali italiani, su questi settori senza essere associato ad alcuna precipitazione significativa. Una prima delle precipitazioni previste mercoledì 12 febbraio:

Sintesi previsionale da giovedì 6 a mercoledì 12 febbraio:

Giovedì 6 annuvolamenti e residue precipitazioni insisteranno ancora all'estremo sud, soleggiato e stabile altrove, con temperature in rialzo a partire dalle regioni più occidentali.

Venerdì 7 cielo sereno su tutte le regioni con temperature in rialzo.

Sabato 8 e domenica 9 le correnti tornano ad orientarsi dai quadranti occidentali, portando un aumento della nuvolosità lungo i versanti tirrenici ma senza precipitazioni significative. Temperature in rialzo.

Lunedi 10 e martedì 11 la coda di una perturbazione transita sulle regioni del nord, con precipitazioni lungo i rilievi alpini di confine. Nubi sparse anche lungo i versanti tirrenici, con ventilazione tesa occidentale. Temperature miti.

Mercoledì 12 con qualche nube sparsa al centro ed al sud, soleggiato al nord. Lieve flessione termica con rotazione del vento dai quadranti nord-occidentali.