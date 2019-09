Meteo a 7 giorni: l'anticiclone sarà vulnerabile, l'autunno si avvicina

L'estate ai titoli di coda. Era nell'aria. E' giusto così, anche se sicuramente non mancherà qualche ottobrata o qualche momento che ce la farà ricordare. Schegge, perché in realtà ora l'anticiclone appare dalle mappe decisamente ridimensionato rispetto al mostro che osservavamo solo qualche giorno fa.

Intanto è l'ora del vento e dei temporali, che introdurranno aria fresca, anche molto fresca e un evento del genere subito dopo la metà di settembre non può che lasciare il segno. Attenti al vento previsto nelle prossime ore al nord e poi al centro!



Le temperature minime scenderanno di diversi gradi e anche nelle massime si avvertirà un deciso cambiamento di rotta. Per la verità sabato si avrà di nuovo l'impressione di aver ritrovato l'anticiclone e il bel tempo. In realtà da domenica le cose andranno diversamente e il parziale sfondamento di una saccatura in arrivo dalla Francia, con conseguenze piovose su alcuni settori del nord e del centro, sarà già un segnale importante.



Nel corso della prossima settimana sarà tutto un'alternarsi tra tentativi delle perturbazioni atlantiche di visitare almeno nord e centro e velleità dell'anticiclone di tornare ad infilarsi nello Stivale.



Ne deriverà una variabilità che potrebbe annunciare successivi e ben più importanti svolte stagionali. Se ne occupa a tal proposito la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE SINO A MERCOLEDI 25 SETTEMBRE:

giovedì 19 settembre: al nord schiarite sul Triveneto, ancora nubi altrove, ma in miglioramento, ventoso e fresco, ancora qualche temporale al centro, in trasferimento verso il sud con colpi di vento e isolate grandinate. Anche qui temperature in calo.



venerdì 20 settembre: ventilato e fresco ovunque, aria frizzante al mattino, specie al nord, ultimi temporali al sud.



sabato 21 settembre: bel tempo ovunque, salvo addensamenti sulla Sardegna e sul versante centrale tirrenico. Temperature in lieve aumento.



domenica 22 settembre: nubi e rovesci su Liguria, Piemonte meridionale, Lombardia centro occidentale, Appennino emiliano, temporali su Toscana, rovesci su Umbria, alto Lazio e Marche, solo nubi sparse altrove, schiarite anche ampie sul meridione. Temperature in calo nelle aree soggette a pioggia.



lunedì 23 settembre: ancora nubi irregolari al nord e al centro con qualche fenomeno sul Triveneto e le regioni centrali, ma con tendenza a miglioramento. Clima mite.



martedì 24 settembre: tempo buono e mite.



mercoledì 25 settembre: annuvolamenti al nord e sulla Toscana, qualche precipitazione possibile a ridosso delle Alpi, sulla Liguria di Levante e sul nord della Toscana, per il resto abbastanza soleggiato, temperature senza grandi variazioni.