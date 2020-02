Meteo a 7 giorni: l'anticiclone a corrente alternata: anche PIOGGIA e NEVE in vista

L'anticiclone accompagnerà il nostro fine settimana, regalandoci tempo in prevalenza bello e mite. Solo nella giornata di domenica e limitatamente alla Liguria, all'alta Toscana e alla pianura lombarda, potranno registrarsi annuvolamenti, indotti da un richiamo di aria umida, a precedere l'ingresso di un debole fronte atteso per lunedì 17.



Tale fronte porterà deboli piogge su Levante Ligure, Lombardia, poi basso Veneto, Emilia-Romagna, unitamente a qualche sporadica nevicata lungo i rilievi alpini, ma a quote medio alte.



Martedì 18 ritroveremo il fronte sfilacciato, portarsi all'altezza delle regioni centrali e infine sul meridione. Ad inseguire il corpo nuvoloso ecco l'aria fredda, moderatamente fredda, ma sufficiente ad esaltare l'instabilità sulle regioni centrali e meridionali per le successive giornate di mercoledì e giovedì, quando potranno anche verificarsi fenomeni a sfondo temporalesco, specie all'interno, unitamente a brevi nevicate lungo la fascia appenninica a quote progressivamente più basse.



Entro venerdì 21 l'azione dell'aria fredda ed instabile dovrebbe limitarsi all'estremo sud, per poi perdere importanza. Da notare che al nord, aldilà di una flessione dei valori minimi di temperatura, il tempo si manterrà più che discreto per tutto il periodo.



SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 21 FEBBRAIO:

sabato 15 e domenica 16 febbraio: bel tempo ovunque e clima mite, domenica un po' di nubi su Liguria centro-orientale, alta Toscana, bassa Lombardia e Alessandrino ma senza piogge.



lunedì 17 febbraio: al nord molte nubi e qualche precipitazione sparsa tra Liguria, Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna, che assumerà carattere nevoso oltre i 1400m. Tempo migliore sul resto del Paese ma con nubi in aumento sul resto del centro, ancora molto mite al sud, lieve calo termico altrove, segnatamente nei valori massimi.



martedì 18 febbraio: al nord parzialmente nuvoloso con schiarite e tempo generalmente asciutto. Al centro nubi sparse e qualche piovasco o rovescio, al sud parzialmente nuvoloso ma secco. Tendenza a peggioramento al centro con rovesci più intensi. Temperature in calo al nord, specie dalla sera.



mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio: al nord modesti passaggi nuvolosi in un contesto soleggiato ma un po' freddo e leggermente ventoso. Instabile al centro e al sud con piogge e rovesci temporaleschi, neve lungo la dorsale appenninica dapprima oltre i 1000m, poi solo dai 500-600m nel corso di giovedì, ventoso e nettamente più freddo.



venerdì 21 febbraio: nubi residue solo su medio Adriatico e meridione con brevi rovesci anche a sfondo temporalesco, nevosi in Appennino oltre i 500m, tendenza a miglioramento, bello altrove.