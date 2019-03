Meteo a 7 giorni: l'alta pressione imporrà il BEL TEMPO, ma ATTENZIONE da nord e da est

L'alta pressione sale in cattedra e con un colpo di mano sarà pronta a comandare la scena europea e mediterranea almeno fino al termine del mese di marzo.

Nei prossimi due giorni, i fenomeni tenderanno a concentrarsi sempre più a sud, mentre sul resto d'Italia si imporrà l'egemonia del sereno

Solo la Sicilia, il sud della Calabria e forse l'estrema Sardegna meridionale verranno interessate da qualche pioggia, stante un blando ritorno freddo proveniente da est; su tutte le altre regioni il tempo sarà stabile, soleggiato e con temperature in graduale aumento di giorno.

Il quarto fine settimana di marzo prometterà molto sole sulla nostra Penisola con temperature massime in aumento. Ecco l'alta pressione che dall'Atlantico si allungherà verso l'Italia, garantendo la stabilità quasi per tutti.

Fa quasi impressione il flusso atlantico che verrà relegato a latitudini molto settentrionali; basti pensare che in una situazione normale, il suddetto flusso dovrebbe scorrere grossomodo all'altezza dell'Italia.

A seguire cosa potrebbe succedere? A metà della settimana prossima l'alta pressione potrebbe spostarsi più ad ovest; ciò metterà in moto un flusso di correnti fredde settentrionali che avranno come obiettivo l'est europeo.

Tra martedi 26 e mercoledi 27 marzo verranno interessate marginalmente anche le nostre regioni adriatche e meridionali con un calo delle temperature, un rinforzo del vento e qualche precipitazione.

Il quadro delle probabilità di piogge superiori a 5 mm, calcolate in base a tutti i run alternativi del modello americano per martedi 26 marzo sentenzia un maggiore interessamento del versante adriatico e del meridione.

Su queste zone avremo una probabilità medio-bassa di avere qualche pioggia nella giornata di martedi 26 marzo; probabilità invece nulle sul resto d'Italia.

SINTESI PREVISIONALE

Giovedi 21 e venerdi 22 marzo qualche pioggia tra Sicilia, Calabria e sud Sardegna, per il resto tempo stabile, soleggiato e mite.

Sabato 23, domenica 24 e lunedi 25 marzo: bel tempo ovunque e clima mite di giorno.

Martedi 26 marzo: nubi sparse e qualche pioggia in Adriatico e al meridione, bello altrove. Più freddo e ventoso in Adriatico e al meridione.