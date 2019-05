METEO A 7 GIORNI: instabilitÃ  e nuovo calo termico in arrivo dal weekend

La giornata odierna, soleggiata e calda come non si vedeva da diverso tempo, potrebbe trarre in inganno diverse persone ma non c'è da fidarsi; le fasce anticicloniche subtropicali rimangono distanti dall'Europa e la circolazione presente sul continente continua a restare di tipo depressionario. Questa finestra di tempo più soleggiato e stabile, poggia radici in un promontorio mobile di alta pressione che ha le ore contate, ben presto sostituito da una nuova circolazione di tipo instabile. Una massa d'aria fredda tornerà ad interessare l'Europa centrale ed il Mediterraneo già a partire da domani, sabato 11 maggio. Ci aspettiamo un ritorno dell'instabilità di tipo temporalesco dapprima al nord poi anche al centro ed al sud tra domenica 12 e lunedì 13. Ecco la previsione del modello lamma sulla complessa circolazione di bassa pressione prevista nelle ore centrali di domenica:



Non c'è solo questo; i modelli mettono in luce una nuova riduzione delle temperature ancora su valori inferiori alle medie stagionali soprattutto tra martedì e mercoledì. I venti nord-orientali porteranno tempo spesso instabile sui versanti orientali mentre condizioni più soleggiate con temperature più elevate sono previsione per l'angolo nord-occidentale e l'alto Tirreno, come testimoniato anche dalla previsione del modello europeo sulle anomalie di temperatura previste martedì sera:



Come detto, il trasferimento del perno della depressione sulle regioni del Mezzogiorno, sarà accompagnato da una nuova, fisiologica rotazione del vento dai quadranti nord-orientali. Tale ventilazione insisterà sulle nostre regioni per gran parte della prossima settimana e sarà accompagnata da fenomeni di instabilità soprattutto al centro ed al sud. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello Meteolive per lunedì 13 maggio, possiamo osservare molto bene come le correnti nord-orientali finiranno per accumulare le maggiori quantità di precipitazione lungo i versanti adriatici, lasciando all'asciutto quelli tirrenici: