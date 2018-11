Meteo a 7 giorni: in vista piÃ¹ FREDDO, maltempo all'estremo sud, poi NEVE al nord?

Ogni tanto il tempo ci sorprende. E' come se il discorso interrotto nei primi giorni di marzo riprendesse da dove si era concluso: da quell'irruzione fredda che aveva portato la neve tardiva a Roma, Napoli e naturalmente in Valpadana.



Ora l'est ci riprova, sfruttando un movimento verso nord dell'anticiclone: la classica situazione che prepara episodi invernali rilevanti quando si è nel cuore della stagione fredda, quando invece si è autunno porta a vivere un episodio invernale, trasformando il novembre in dicembre.



Si comincerà da venerdì, quando venti da est sempre più intensi cominceranno a soffiare sul territorio, abbassando le temperature di qualche grado, portando nuvolaglia al nord-ovest, in Adriatico e al sud e preparando il maltempo del fine settimana.



Il week-end infatti vedrà una depressione formarsi a ridosso della Sicilia e generare forti precipitazioni sull'isola e sulla Calabria e marginalmente sul resto del meridione.

Intanto le temperature seguiteranno a calare, in particolare al nord e sul medio Adriatico, dove si prevede qualche nevicata lungo la dorsale appenninica.



L'inizio della prossima settimana vedrà un altro nucleo di aria fredda muoversi a ritroso nel letto delle correnti orientali e raggiungere questa volta essenzialmente il nord Italia.



L'approfondimento di un nuovo minimo depressionario al suolo potrebbe questa volta regalare neve sino a quote anche pianeggianti al nord-ovest e naturalmente su gran parte dei fondovalle alpini.



Il movimento antizonale, cioè contrario al classico movimento delle correnti in Europa che procedono da ovest verso est, potrebbe continuare anche nei giorni successivi. Leggete a tal proposito la rubrica del "fantameteo":

http://www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-sapore-d-inverno-nella-terza-decade-di-novembre/76158/



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 20 novembre:

mercoledì 14 novembre e giovedì 15 novembre: bel tempo quasi ovunque, attenzione alle nebbie nottetempo e al mattino sulle pianure e nelle valli.



venerdì 16 novembre: forti venti da est e nuvolaglia irregolare al nord e lungo il versante adriatico, poi anche sul meridione, dove si attiveranno le prime precipitazioni. Temperature in calo.



sabato 17 novembre: al nord ancora nuvolaglia, specie ad ovest, ma con basso rischio di fenomeni; molto ventoso in Liguria; al centro ventoso con nubi arroccate soprattutto sul medio Adriatico con qualche precipitazione, nevosa oltre i 1200m. Al sud molto perturbato tra Calabria jonica ed est Sicilia con forti temporali, nubi e rovesci altrove, in un contesto ventoso. Peggiora con rovesci o temporali su est Sardegna. Temperature in ulteriore calo.



domenica 18 novembre: su Sicilia, est Sardegna, Calabria molto nuvoloso con rovesci o temporali, instabile sul resto del sud con rovesci sparsi, nubi e qualche fenomeno anche sul medio Adriatico, nevoso oltre gli 800-900m. Al nord irregolarmente nuvoloso con schiarite anche ampie su Triveneto e Romagna. Temperature in ulteriore calo al nord, stazionarie altrove.



lunedì 19 novembre: tregua temporanea del flusso freddo ed instabile e condizioni di variabilità.



martedì 20 novembre: peggiora al nord-ovest e sulle Alpi con deboli precipitazioni, nevose anche in pianura padana e oltre i 300m sulla Liguria. Nubi e piogge sparse anche sulla Toscana con limite della neve a 600m, variabile ma asciutto sul resto del centro. Discreto al sud. Temperature in forte calo al nord, lieve al centro.