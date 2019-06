METEO A 7 GIORNI: in viaggio verso un nuovo rinforzo dell'alta pressione

Una circolazione d'aria instabile interessa proprio in questo momento le regioni italiane settentrionali, laddove tra il pomeriggio e la serata è previsto lo sviluppo di nuovi temporali accompagnati da precipitazioni anche di forte intensità. Anche nei prossimi giorni queste regioni verranno interessate da una circolazione marginale di aria un po' più fresca, anche se nel complesso i fenomeni temporaleschi dovrebbero risultare un po' più contenuti rispetto a quelli che abbiamo osservato nelle ultime 24 ore. Senza dubbio nel prossimo futuro l'attore protagonista del palcoscenico atmosferico italiano sarà ancora l'anticiclone africano e le sue masse d'aria molto calde, pronte a conquistare ancora i settori centrali e meridionali italiani, portando nel suo grembo temperature assai elevate. Ecco la previsione del modello americano riferita a giovedì 13 giugno, in cui possiamo osservare le regioni del sud ancora al caldo, l'angolo settentrionale sempre marginalmente coinvolto da una circolazione instabile:



A tal proposito, i principali modelli a nostra disposizione, ipotizzano l'entrata in gioco della nuova avvezione calda a ridosso del weekend. Venerdì 14 giugno l'aria calda promette di riportare valori elevati dapprima al centro ed al sud, poi tra sabato 15 e domenica 16 l'ondata calda raggiungerebbe anche il nord, accompagnata da valori di temperatura alquanto elevati. Ecco la previsione del modello americano sulle temperature massime al suolo, riferita al prossimo venerdì: