METEO A 7 GIORNI: in marcia verso una diminuzione delle temperature con diversi temporali

Nelle ultime ore si è verificato un passaggio temporalesco che attualmente tiene ancora impegnati i cieli delle regioni centrali e soprattutto meridionali, laddove nelle prossime ore sono previste ancora diverse situazioni di maltempo. Questa prima perturbazione che possiamo definire come "apripista", ha avuto il merito di portare via il caldo fastidioso che interessava il nostro Paese fino ad appena 24 ore fa.

L'impulso perturbato che viaggia in seno a correnti nord-occidentali piuttosto tese, lascia dietro di sé una massa d'aria ripulita dall'umidità, una diminuzione delle temperature si fa sentire soprattutto in quota e nelle zone interne.

Nelle prossime ore è previsto lo sviluppo di una nuova onda anticiclonica dalle caratteristiche assolutamente temporanee, ci attendono almeno altre 24 ore di tempo stabile con temperature questa volta più gradevoli.

Ecco questo effimero promontorio anticiclonico nella previsione del modello LAMMA riferita alle ore centrali di domani, mercoledì 4 settembre. Possiamo altresì osservare la nuova perturbazione atlantica in arrivo dai quadranti nord-occidentali:

Il nuovo impulso perturbato raggiungerà rapidamente le regioni settentrionali già nella mattinata di giovedì, quando ci attendiamo un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche con temporali che potrebbero manifestarsi su Piemonte, Lombardia, Liguria, alta Toscana. Nel pomeriggio di giovedì la nuova fase di instabilità diventerà più concreta, temporali si svilupperanno anche sulle regioni di nord-est, mentre un raffreddamento delle temperature è previsto iniziare dall'angolo nord-occidentale, dove il fronte freddo farà sentire molto presto i suoi effetti.

Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo UKMO venerdì:

Nella giornata di venerdì prevediamo ancora tempo instabile al nord, soprattutto sul Triveneto e sulle regioni centrali, un miglioramento del tempo è previsto intervenire sull'angolo nord-occidentale. Tra sabato e domenica il nuovo impulso d'aria instabile raggiungerà in breve tempo le regioni del centro ed in forma attenuata anche il meridione.

È prevista una diminuzione diffusa delle temperature su tutto lo stivale , più sensibile al centro ed al nord. Il fine settimana verrà influenzato da una circolazione ciclonica dal comportamento ancora incerto, in linea generale le condizioni atmosferiche risulteranno comunque più instabili, con temporali possibili su varie regioni, le temperature tutt'altro che calde.

Ecco le anomalie di temperatura alla quota di circa 1500 metri previste dal modello americano per domenica 8 settembre:

Sintesi previsionale da mercoledì 4 a martedì 10 settembre:



Mercoledì 4 residui episodi di instabilità al sud, bel tempo sulle altre regioni. Caldo moderato gradevole.



Giovedì 5 arrivano nuovi temporali a partire dal nord, nubi di passaggio al centro ed al sud. Temperature in calo a partire dall'angolo nord-occidentale.



Venerdì 6 di tempo instabile al nord ed al centro, con possibili temporali. Ancora situazione di attesa al sud. Temperature in calo.



Sabato 7 nuovo impulso d'instabilità favorisce lo sviluppo di nuovi temporali al centro ed al nord entro sera.



Domenica 8 una nuova perturbazione porta precipitazioni al nord, temporali al centro. Temperature fresche.



Lunedì 9 e martedì 10 nubi di passaggio in un contesto ventilato e molto fresco specie al nord.