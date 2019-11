METEO A 7 GIORNI: in marcia verso un weekend di tempo perturbato

Non si allenta la morsa del maltempo sullo stivale italiano, altre due nuove perturbazioni sono previste raggiungere il bacino centrale del Mediterraneo nei prossimi giorni; il primo di questi corpi nuvolosi ci raggiungerà nella giornata di domani, giovedì 21 dicembre, la seconda più intensa tra venerdì 22 e sabato 23 novembre al centro ed al nord, tra domenica 24 e lunedì 25 soprattutto al sud. Si tratta dell'ultimo capitolo di questa lunga fase instabile che lascia dietro di sè una lunga scia di disagi e di danni legati alle intense nevicate che nelle ultime due settimane hanno interessato le regioni alpine ma anche dagli innumerevoli episodi alluvionali che, a fasi alterne, hanno colpito molte regioni del nostro Paese. La relativa pausa di questoggi, sarà destinata a lasciare spazio nuovamente alla pioggia che domani è attesa cadere soprattutto al nord e sulle centrali tirreniche. Ecco la previsione del modello americano GFS riferita a domani:

Come detto, la perturbazione più importante è prevista raggiungere le nostre regioni sul finire della settimana, venerdì e sabato precipitazioni abbondanti sono attese al centro ed al nord, soprattutto sull'angolo nord-occidentale, dove con tutta probabilità, verrà nuovamente emanato uno stato di allerta dalla Protezione Civile per elevato rischio idrogeologico su di un terreno che in queste regioni è già saturo d'acqua. La perturbazione del weekend, richiamerà davanti a sè lo Scirocco, una ventilazione che in questo autunno 2019, abbiamo imparato a conoscere molto bene. Ecco la previsione del modello americano riferita a sabato 23 novembre:

Con l'inizio della prossima settimana i fenomeni andranno a colpire il Mezzogiorno, mentre un miglioramento è previsto sulle regioni settentrionali. Da segnalare infine l'aumento delle temperature che previsto soprattutto nel fine settimana, stante l'azione mitigante portata dai venti di Scirocco. Ecco la previsione sulle anomalie di temperatura previste dal modello americano alla quota di circa 1500 metri, lunedì 25:

Sintesi previsionale da giovedì 21 a mercoledì 27:

Giovedì 21 aumenta nuovamente la nuvolosità al nord e lungo le coste tirreniche, con precipitazioni in arrivo sull'angolo nord-occidentale, Toscana e Lazio. Nubi di passaggio altrove. Temperature in lieve ripresa.



Venerdì 22 nuvoloso e piovoso al nord-ovest, nuvoloso ma con scarse piogge al nord-est. Giornata nuvolosa anche lungo il medio ed alto Tirreno, con precipitazioni intermittenti. Maggiori schiarite al sud e sul basso Adriatico. Rialzo termico.

Sabato 23 di pioggia anche abbondante al nord, precipitazioni anche sotto forma di rovescio o temporale lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Schiarite al sud e su basso Adriatico. Scirocco attivo con rialzo termico ovunque.



Domenica 24 ancora nuvoloso e uggioso al nord, con precipitazioni soprattutto sul nord-ovest al mattino. Attenuazione dei fenomeni in giornata. Aumentano le nubi al sud, con precipitazioni dalla sera.



Lunedì 25 rovesci e temporali sul meridione, soprattutto Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Migliora al nord. Clima mite.



Martedì 26 e mercoledì 27 ancora ultime note d'instabilità sul Mezzogiorno, tempo migliore altrove. Temperature stazionarie su valori miti.