METEO A 7 GIORNI: in arrivo una serie di perturbazioni piovose

Una situazione di tempo fortemente perturbato si preannuncia sul Mediterraneo nel periodo compreso tra sabato 27 e lunedì 29 ottobre. Ad esserne interessati saranno questa volta i settori centrali e settentrionali tirrenici, nonchè le regioni del nord. Le massime cumulate previste della pioggia saranno appannaggio dei settori montuosi esposti alla ventilazione meridionale, nonchè le località in cui potranno manifestarsi i temporali più organizzati. Ad oggi tra le zone a più alto rischio di stress idrogeologico segnaliamo sabato l'Appennino Ligure di Levante e l'alta Toscana, domenica i settori costieri e pedemontani della bassa Toscana, del Lazio e della Campania per il rischio di forti temporali, lunedì a rischio saranno i confrafforti montuosi della fascia alpina e prealpina soprattutto su Piemonte, Lombardia e Friuli, nonchè l'Appennino Ligure di Ponente.



I modelli ipotizzano il passaggio di ben due distinti sistemi perturbati; il primo è previsto attraversare le regioni del nord e del centro Italia tra sabato pomeriggio e le prime ore di domenica, il secondo è previsto dalle prime ore di lunedì sino alla mattinata di martedì, interessando quasi tutto il nostro territorio , comprese le regioni di Mezzogiorno ma con effetti più decisi sui settori prealpini, la Liguria, il Lazio e la Campania.



Infine da segnalare il forte vento dapprima di Ostro, con una provenienza spiccatamente meridionale, poi lo Scirocco a partire da domenica pomeriggio, di provenienza sud-orientale. In virtù di questa circolazione, le temperature tenderanno a restare piuttosto tiepide, con picchi massimi previsti all'inizio della prossima settimana sul Mezzogiorno.



Nuove perturbazioni potrebbero approfittare di questa situazione, tuffandosi a capofitto sul bacino occidentale del Mediterraneo anche negli ultimissimi giorni di ottobre. La pioggia potrebbe tornare a fare visita la Sardegna e le regioni di nord-ovest tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre (da confermare).



Sintesi previsionale da venerdì 26 a giovedì primo novembre:



Venerdì 26 arrivano le nubi al nord, con i primi piovaschi in vista a cavallo tra la Liguria e la Toscana. Altrove situazione di attesa, velature di passaggio, temperature miti.



Sabato 27 la prima perturbazione porta intense precipitazioni dalla sera al nord-ovest. Rinforzano i venti meridionali, aumentano le nubi al nord-est e sul centro. Temperature miti.



Domenica 28 precipitazioni in arrivo sul nord-est, migliora il tempo sulle regioni di nord-ovest, forti temporali sulle centrali tirreniche. Qualche pioggia anche sul medio Adriatico. Venti tesi meridionali, temperature miti.



Lunedì 29 fortemente perturbato al nord e lungo il tirreno. Veloce progressione dei fenomeni sul Mezzogiorno, ove potrebbero verificarsi forti temporali soprattutto su Campania e Calabria. Scirocco furente sui bacini occidentali. Molto mite, picchi di caldo all'estremo sud.



Martedì 30, mercoledì 31 e giovedì primo novembre probabili nuove precipitazioni in arrivo soprattutto sul nord-ovest. Nubi di passaggio altrove. Temperature miti.