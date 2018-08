Meteo a 7 giorni: in arrivo MALTEMPO e CROLLO termico nel fine settimana

Le prime avvisaglie di un cambiamento del tempo si sono fatte sentire già questa mattina a cavallo tra la Liguria e la Toscana, laddove un forte temporale di origine marittima, pur senza raggiungere la costa, ha dato luogo ad un concerto di tuoni proprio di fronte a questo tratto di mare. Sono le conseguenze portate dalle prime infiltrazioni d'aria più fresca che intervengono dopo alcune giornate di caldo. Nelle prossime ore una figura di bassa pressione nord-atlantica sprofonderà verso i settori centro-occidentali europei, una parte cospicua di aria fredda scivolerà poi lungo la valle del Rodano, dando luogo ad un cambiamento del tempo in vista per le regioni del nord e del centro Italia.



Soprattutto venerdì e nella prima parte di sabato, i fenomeni saranno concentrati soprattutto al nord, le regioni più colpite dai temporali che potrebbero avere anche una certa intensità, saranno Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria di Levante e Toscana. Dal pomeriggio di sabato i fenomeni tenderanno poi a concentrarsi soprattutto al nord-est (Emilia Romagna) e sul centro Italia. Tra domenica e lunedì il vortice ciclonico sarà infatti collocato proprio SOPRA il nostro Paese, con un perno a cavallo tra Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Marche.



L'evoluzione successiva ci riporterà verso una lenta guarigione delle condizioni atmosferiche, nella prima metà della settimana l'instabilità fatta di piovaschi e temporali si farà sentire soprattutto sulle regioni orientali del centro Italia, soltanto dalla seconda metà della settimana la circolazione ciclonica perderà di importanza, favorendo schiarite più convincenti anche su queste regioni.



Temperature previste in sensibile diminuzione tra domenica e lunedì, in seguito una ripresa su valori gradevoli.



Sintesi previsionale da venerdì 31 agosto a giovedì 6 settembre:



Venerdì 31 temporali anche forti in arrivo al nord, particolarmente colpite le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Situazione di attesa al centro ed al sud. Un primo calo termico ad iniziare dal nord.



Sabato primo settembre temporali previsti al nord ed al centro, qualcuno anche di forte intensità tra Liguria e Toscana. Migliosa sull'angolo nord-ovest. Più fresco specie al nord.



Domenica 2 settembre i temporali si trasferiscono sul centro Italia e sulle regioni di nord-est con fenomeni anche di forte intensità. Calo termico sensibile al nord, ventilato.



Lunedì 3 e martedì 4 fenomeni di instabilità sul centro e su parte del sud Italia. Tempo più buono al nord. Temperature gradevoli, fresche al mattino.



Mercoledì 5 e giovedì 6 condizioni atmosferiche un po' più stabili, temperature in moderato rialzo.