Meteo a 7 giorni: in arrivo dei TEMPORALI specie al NORD

Nel prossimo futuro la circolazione atmosferica in ambito europeo potrebbe subire una trasformazione abbastanza sostanziale, le masse d'aria molto calde che hanno interessato l'Europa meridionale nella nell'ultima decade di giugno e nei primi giorni di Luglio, sono previste ritirarsi gradualmente verso le latitudini meridionali, anticipando un cambiamento del tempo su una buona fetta d'Europa già a partire da questo fine settimana.

Soprattutto dall'inizio della prossima settimana i modelli ipotizzano lo sviluppo di una vera e propria saccatura foriera di tempo instabile su diverse regioni. I prodromi di questa fase più instabile e meno calda si faranno però vedere già nel fine settimana sulle regioni di nord-est, dove sono previsti alcuni forti temporali. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 7 luglio:

Lo sviluppo degli eventi relativi alla prossima settimana, confermano lo sviluppo di questa saccatura che con la sua parte più meridionale riuscirà a spingere la propria influenza anche al nostro Paese. Dopo lungo tempo potremo sperimentare condizioni atmosferiche più instabili, con temperature in flessione soprattutto sui versanti orientali.

Nei primi giorni della prossima settimana le maggiori probabilità di temporale saranno quindi sulle regioni orientali, laddove sono previsti alcuni giorni di tempo incerto. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per martedì 9 luglio:

Nel complesso la nuova fase di depressionaria avrà un effetto benefico soprattutto sul profilo delle temperature che sono previste rientrare nella norma del periodo soprattutto al nord.

Rimane invece una situazione di moderata/intensa calura sulle regioni meridionali ma in questo luogo del Paese durante il pieno dell'estate avere temperature elevate è una situazione abbastanza normale. Nel lungo periodo la sinottica prevista in ambito europeo vede la presenza di una probabile alta pressione sull'Europa occidentale e sull'oceano Atlantico, contrapposta ad una circolazione di bassa pressione sull'Europa centrale ed orientale. Ecco l'ipotesi del modello americano per venerdì 12 luglio: