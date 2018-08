METEO A 7 GIORNI: importanti temporali in arrivo nelle prossime ore su alcune regioni

La circolazione atmosferica a livello generale europeo, risente di un impulso d'aria instabile che ieri sera ha portato forti temporali su Spagna e Francia e quest'oggi fa sentire i suoi effetti anche sul nostro Paese con i primi temporali che si sono già manifestati su basso Piemonte, Liguria e Toscana. Nelle prossime ore nuovi temporali sono previsti organizzarsi soprattutto sulla Riviera Ligure levantina e le coste della Versilia, laddove sono previste importanti cumulate di pioggia tra questa notte e domani mattina, martedì 14 agosto. Seguirà un pomeriggio segnato dall'instabilità lungo la dorsale appenninica e sulle pianure del nord-est. Qualche temporale di mare ancora previsto nella notte tra martedì e mercoledì di fronte alle coste del Lazio e della Campania.



Il giorno di Ferragosto, festività attesa da molti, trascorrerà sotto l'influenza della circolazione depressionaria ormai "invecchiata". I temporali tenderanno a ritirarsi dalle zone di mare per coinvolgere più nello specifico le località di terraferma con precipitazioni pomeridiane lungo i rilievi appenninici. Temporali sporadici anche sulle due isole maggiori. Il quadro generale delle temperature su valori gradevoli.



Spingendo il nostro sguardo alla seconda metà di agosto, appare molto probabile che l'anticiclone delle Azzorre possa tornare a farci visita in modo più attivo. Le temperature subirebbero un nuovo, fisiologico rialzo verso l'alto, mantenendosi comunque ben lontane dalla grande canicola delle scorse settimane, i valori così elevati di temperatura non saranno più replicati. Resta da stabilire se e quando potranno esservi nuove manifestazioni isolate di instabilità legate al passaggio d'aria più fresca alle quote superiori, eventualità quest'oggi contemplata da alcuni centri di calcolo.



Sintesi previsionale da martedì 14 a lunedì 20 agosto:



Martedì 14 in mattinata forti temporali su Liguria e Toscana con precipitazioni anche molto intense. Nel pomeriggio temporali sui rilievi appenninici centrali e meridionali, nonchè sulle pianure del nord-est. Flessione termica.



Il giorno di Ferragosto con instabilità che si farà vedere al mattino lungo le coste di Lazio e Campania, al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale. Tempo migliore al nord. Temperature più gradevoli.



Giovedì 16 ancora note di instabilità al sud, tempo più stabile altrove. Ripresa termica.



Venerdì 17 giornata di tempo estivo con note d'instabilità sui rilievi, caldo moderato.



Sabato 18 e domenica 19 più instabile al nord soprattutto sui rilievi, soleggiato altrove. Temperature calde ma senza eccessi.



Lunedì 20 e martedì 21 due giornate di tempo complessivamente stabile. Spunti temporaleschi isolati sui rilievi. Caldo moderato.