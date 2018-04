Meteo a 7 giorni: il volto stabile e soleggiato della primavera

Il forte anticiclone che campeggia al momento sull'Europa centrale, nei prossimi giorni si sposterà sulla nostra Penisola, seppur perdendo potenza.

La coperta stabilizzante resterà ancora un po' corta per le regioni meridionali, il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna...regioni che resteranno sotto il tiro di qualche fenomeno instabile nelle ore del pomeriggio. Sul resto d'Italia campeggerà sole e caldo ameno fino alla giornata di domenica.

La mappa riferita alle ore centrali di sabato mostra qualche isolato rovescio pomeridiano sull'Appennino centro-meridionale, sulle Isole Maggiori e sull'estremo nord-est. Su tutte le altre regioni avremo tempo stabile, soleggiato e con temperature superiori alle medie del periodo.

Nella giornata di domenica 22 aprile (seconda mappa) potrebbe comparire qualche rovescio pomeridiano sulle Alpi, stante un maggiore schiacciamento dell'alta pressione verso sud (seconda mappa).

Isolati rovesci o piovaschi pomeridiani agiranno anche sull'Appennino centro-meridionale e in Sicilia, per il resto il tempo resterà stabile, soleggiato e caldo.

Per chi deciderà di fare il ponte fino al 25 aprile, le mappe odierne optano per qualche temporale in transito su parte del nord nella giornata di lunedi 23, seguito da un miglioramento martedì 24 aprile che dovrebbe essere ovunque soleggiato.

Mercoledi 25 aprile (terza mappa) potrebbe tornare qualche rovescio o temporale al su Alpi e Prealpi. Qualcosa potrebbe cadere dal cielo anche tra la Corsica, il nord della Sardegna e la Toscana, per il resto avremo tempo stabile, soleggiato e abbastanza mite.

Se volete sapere la tendenza del tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a mercoledi 25 aprile.

Fino a domenica 22 aprile bel tempo su quasi tutta l'Italia. Qualche rovescio pomeridiano si farà vedere sull'Appennino centro-meridionale, la Sicilia ed occasionalmente sulle Alpi. Temperature superiori ai valori normali.

Lunedi 23 aprile qualche temporale su Alpi, Prealpi e zone più settentrionali del nord, bel tempo altrove, sempre molto mite.

Martedi 24 aprile: bel tempo ovunque a parte qualche nube sui rilievi senza conseguenze.

Mercoledi 25 aprile un po' instabile su Alpi, Prealpi, alte pianure e Toscana con qualche rovescio o temporale non escluso, per il resto soleggiato, stabile e abbastanza caldo.