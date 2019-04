METEO A 7 GIORNI: il volto dinamico e piovoso della primavera

Sta per materializzarsi la giornata più piovosa della settimana, dopo un interminabile periodo secco che ha messo in crisi molti settori agricoli dell'Italia centro-settentrionale. La mappa previsionale per domani, giovedi 4 aprile, apre il cuore alle speranze, in quanto su gran parte d'Italia dovrebbero arrivare piogge consistenti:

Erano mesi che non cadevano piogge estese su tutto il nord, il versante tirrenico e le Isole; l'attesa perturbazione sta abbordando in queste ore le regioni di nord-ovest, pronta ad innaffiare le pianure ed imbiancare le Alpi a quote non elevate per il periodo (attorno ai 1000 metri).

L'alta pressione ha finalmente levato le tende dall'Europa centro-occidentale puntando il suo naso verso latitudini elevate; così facendo, offrirà una spalla depressionaria al Mediterraneo che sarà garanzia di altre piogge nei prossimi giorni.

La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la giornata di domenica 7 aprile, mostra lo schema barico sopra descritto:

Notate la disposizione dell'alta pressione che andrà a ricoprire una porzione compresa tra l'Islanda e la Scandivania; ogni volta che le figure stabilizzanti si dispongono in questo modo, lasciano scoperto il Mediterraneo che diventa una fucina di depressioni associate a piogge sparse e rovesci.

La mappa della probabilità di pioggia superiore a 5mm imbastita seguendo i 20 scenari di cui è composto il modello americano per domenica 7 aprile mostra probabilità elevate soprattutto sulle Isole e al meridione:

Probabilità di pioggia MEDIO-ALTA si riscontra però anche al centro e sulle Alpi, mentre altrove si avrà una probabilità più BASSA.

Volgendo lo sguardo a prua e arrivando alla metà della settimana prossima, l'instabilità non sembra aver intenzione di abbandonare il nostro Paese. Ecco la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 10 aprile:

Una nuova depressione con annessa perturbazione potrebbe interessare l'Italia da ovest, facente capo alla bassa pressione presente nella cartina tra la Francia e la Spagna. Notate ancora l'alta pressione che campeggerà ad alte latitudini, attivando un vero e proprio canale instabile che si dipartirà dal Vicino Atlantico verso l'Italia e l'Europa centro-orientale.

Insomma, chi si era abituato al clima stabile e soleggiato dei mesi di febbraio e marzo dovrà cambiare le proprie abitudini, convinendo con il volto instabile e fresco della primavera italica.

RIASSUMENDO: Giovedi 4 aprile maltempo al nord, sul Tirreno e sulla Isole con piogge e rovesci; neve sulle Alpi sopra i 1000 metri, 1200-1400 metri sull'Appennino centro-settentrionale; ventoso e mari in cattive condizioni.

Venerdi 5 e sabato 6 aprile: possibili piogge al sud e sulle Isole, abbastanza buono il tempo altrove dopo gli ultimi rovesci sul nord-est e Adriatico nella giornata di venerdi.

Domenica 7 aprile: tempo instabile su tutta la Penisola con nubi e piogge specie al centro e al sud, clima fresco e ventoso ovunque.

Lunedi 8 e martedi 9 aprile: condizioni di variabilità sull'Italia con qualche pioggia più probabile al centro e al nord, clima abbastanza fresco.

Mercoledi 10 aprile: nuovo intenso peggioramento ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma in rapida estensione al resto d'Italia nei giorni seguenti.