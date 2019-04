Meteo a 7 giorni: il tempo si scuote ancora, anche la NEVE nel week-end sulle Alpi

Cosi potrebbe apparire Crissolo nel Cuneese a 1333m durante la giornata di domenica 14 aprile.



Se non volete buscarvi qualche malanno è il caso di seguire le indicazioni dei meteorologi; a tal proposito il team di MeteoLive informa che da mercoledì 10 a lunedì 15 aprile il tempo verrà pesantemente condizionato dalla presenza di un vortice depressionario nel cuore del Mediterraneo, che attiverà a più riprese condizioni di instabilità anche perturbata.



In particolare il contributo di aria fredda che si metterà in moto nel fine settimana contribuirà a rendere il clima quasi invernale sul settentrione, dove nel fine settimana sulle Alpi tornerà la neve, anche copiosa sui settori occidentali (cosi come mostra la foto in alto).



L'anomalia barica presente in Europa, con l'anticiclone sbilanciato sulla regione russo-scandinava, favorirà dunque un tipo di tempo molto instabile, che dovrebbe consentire di risolvere quasi completamente il problema legato alla siccità, almeno temporaneamente.



Il freddo vero colpirà il centro Europa ma marginalmente anche il nostro settentrione risentirà di questo abbraccio: oltretutto una parte di questo freddo scivolerà dalla Valle del Rodano andando ad innescare una risposta instabile un po' su tutte le regioni.



Un miglioramento del tempo comincerà a farsi notare da lunedi 15 ma solo da martedi 16 torneranno ampie schiarite sull'insieme del Paese, che peraltro potrebbero non risultare durature.



Qui la sintesi grafica di quanto ci attende nei prossimi 7 giorni:







mercoledi 10 aprile: al nord nuvolosità irregolare con locali rovesci, soprattutto sui settori centro orientali, più sporadici ad ovest. Al centro e al sud molte nubi con frequenti rovesci, anche temporaleschi nel pomeriggio, più probabili sui versanti tirrenici, temperature in calo.



giovedi 11 aprile: condizioni di variabilità su tutto il territorio, a tratti anche perturbata con piogge e rovesci a sfondo temporalesco, più probabili su centro, sud e regioni di nord-est, neve oltre i 1500m sulle Alpi e sulle cime appenniniche. Clima fresco.



venerdi 12 aprile: maltempo moderato ovunque al mattino, dal pomeriggio schiarite sui versanti adriatici e temporanea attenuazione dei fenomeni anche ad ovest.



sabato 13 aprile: parentesi di variabilità positiva, prevalenza di schiarite, rovesci solo sporadici e soprattutto legati alla dorsale appenninica e alle zone interne del centro e del sud. Rientro di aria fredda da est al nord e temperature in calo, in serata peggioramento sul nord-ovest e le Alpi con neve sin sotto i 1000m.



domenica 14 aprile: perturbato al nord-ovest con piogge, rovesci e neve sino a 500m, localmente anche a quote di fondovalle (fiocchi su Cuneo, Torino, Domodossola ed Aosta possibili), instabile al nord-est con rovesci e neve sino a 600-800m, al centro tempo variabile con rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio, neve sui monti sardi oltre gli 800m, temperature in calo al nord e in Sardegna, stazionarie altrove.



lunedi 15 aprile: molto instabile al mattino su tutti i versanti occidentali e ancora rovesci possibili, variabile altrove e solo pochi fenomeni con schiarite in arrivo.



martedi 16 aprile: tempo in miglioramento.



