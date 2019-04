Meteo a 7 giorni: il tempo seguiterà a fare i capricci...

Il primo fine settimana di aprile romperà gli schemi degli ultimi week-end di marzo, proponendo condizioni di spiccata variabilità, possibili piogge e temperarture in alcuni casi inferiori alla media del periodo.

Sabato 6 sarà una giornata abbastanza asciutta, mentre domenica 7 la pioggia riprenderà il sopravvento su gran parte della nostra Penisola. La mappa mostra la situazione prevista in Italia nelle ore centrali della giornata festiva:

Come si può notare dalla cartina, si tratterà di piogge a macchia di leopardo che interesseranno in modo particolare il nord-ovest, le Isole, il meridione e le zone interne del centro (leggi qui per ulteriori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ancora-piogge-sull-italia-le-prospettive-del-modello-europeo-per-il-week-end/78380/).

All'inizio della settimana prossima, la perturbazione notevolmente indebolita si sposterà verso levante. Nella giornata di lunedi 8 aprile sarà ancora in grado di dispensare rovesci al meridione e parte del versante adriatico, mentre sul resto d'Italia subentreranno condizioni meteorologiche migliori.

Tra martedi 9 e mercoledi 10 aprile si entrerà in un regime di complessiva variabilità con temperature nel complesso gradevoli. Le piogge saranno più probabili su alcune zone del nord e del centro, mentre al sud le condizioni del tempo saranno più stabili.

A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia maggiore i 5mm imbastita questo pomeriggio dai 20 scenari del modello americano per mercoledi 10 aprile:

La stagione primaverile sta avanzando; ciò è messo in evidenza dalla maggior probabilità di pioggia che tende ad arroccarsi in prossimità delle zone montuose.

La mappa mostra una probabilità di pioggia ALTA lungo tutta la chiostra delle Alpi, MEDIA lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale. Qualcosa è visibile anche tra la Corsica e l'alto Tirreno, altrove si prevede una probabilità di pioggia BASSA se non del tutto NULLA.

Volgendo lo sguardo a prua, piogge più consistenti associate a condizioni di instabilità maggiore potrebbero farsi vedere nella giornata di venerdi 12 aprile. Ecco la mappa della probabilità di pioggia per la giornata in parola:

Dalla mappa si evince che sull'Italia potrebbe avvenire un vero e proprio peggioramento, con alte probabilità di pioggia al nord e nelle zone interne del centro. Qualche strappo nel tessuto piovoso potrebbe comunque esserci, anche se è davvero presto per identificare in questo frangente le zone maggiormente colpite.

Se volete ulteriori delucidazioni sul tempo a lungo termine in Italia leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Sabato 6 aprile: qualche pioggia al meridione e sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto anche se non completamente soleggiato. Temperature abbastanza miti ovunque.

Domenica 7 aprile: piogge sparse sull'Italia, in modo particolare al nord-ovest, sulla Sardegna e al sud, più sporadiche sul resto d'Italia. Clima ovunque un po' fresco.

Lunedi 8 aprile: ancora rovesci al sud e sul medio-basso Adriatico in via di attenuazione, per il resto nubi sparse senza fenomeni, mite.

Martedi 9 e mercoledi 10 aprile: un po' instabile al nord e al centro con rovesci specie nelle zone montuose, piu stabile il tempo altrove.

Tra giovedi 11 e venerdi 12 aprile nuovo poeggioramento sull'Italia con piogge più diffuse nella giornata di venerdi.

