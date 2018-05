Meteo a 7 giorni: il tempo resterà variabile...

Non è ancora tempo di assistere al passaggio di consegne tra primavera ed estate. C'era stato un tentativo a metà aprile, francamente prematuro e causato dalla posizione anomala di un anticiclone.



Ce ne sarà un altro, più modesto all'inizio della prossima settimana , sempre per lo stesso motivo.



Maggio però ha altri progetti, non vuole trasformarsi in mese estivo , ma farci godere sino in fondo il fascino della primavera pulsante, dinamica, fatta di colpi di tuono, squarci d'azzurro, momenti tranquilli alternati a fasi convulse, dinamiche, vive.

Questa è la primavera.



La depressione presente sul territorio sarà ancora decisamente attiva nella giornata di venerdì, perderà energia sabato, localizzandosi gradualmente al centro e al sud, ancora di più domenica, quando la lingua anticiclonica che si protenderà sul centro Europa tenderà ad abbracciare anche il nord Italia, favorendo anche un significativo rialzo delle temperature, a causa del Borino caldo che si originerà.



L'anticiclone tra lunedì e martedì proverà ad impossessarsi del Paese , lasciando peraltro un po' scoperto il meridione, che farà ancora i conti con un po' di instabilità pomeridiana.



Da mercoledì si scaverà nuovamente nel Mediterraneo una conca depressionaria in quota che accentuerà un po' ovunque l'instabilità atmosferica, favorendo anche un certo calo delle temperature, specie in montagna.



SINTESI PREVISIONALE SINO a GIOVEDI 10 MAGGIO:

venerdì 4 maggio: tempo instabile su tutto il Paese con momenti piovosi alternati a fase asciutte, brevi schiarite, ma anche episodi temporaleschi, più probabili nel pomeriggio. Temperature invariate e sempre relativamente fresche.



sabato 5 maggio: al nord irregolarmente nuvoloso con locali temporali pomeridiani in Appennino, più sporadici altrove, temperature in aumento. Al centro e al sud nuvolosità variabile e nel pomeriggio numerosi spunti temporaleschi in Appennino e sulle zone interne. Temperature stazionarie.



domenica 6 maggio: al nord ampie schiarite e basso rischio di precipitazioni, borino caldo e foehn su est Alpi, temperature in aumento, specie su Friuli Venezia Giulia, alto Adige e Lombardia. Al centro e al sud ancora un po' di instabilità pomeridiana con frequenti temporali lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo.



lunedì 7 e martedì 8 maggio: tempo buono salvo qualche temporale pomeridiano sull'Appennino meridionale, temperature in ulteriore rialzo su nord e Toscana con punte di 26°C.



mercoledì 9 e giovedì 10 maggio: di nuovo instabile sull'insieme del Paese, specie nel pomeriggio, sulle zone interne e montane, con temporali sparsi. Temperature in calo.