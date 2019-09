Meteo a 7 giorni: il ritorno dell'anticiclone regalerà l'estate settembrina

L'anticiclone delle Azzorre non riuscirà ad impedire ad un ultimo vortice depressionario di tuffarsi nel Mediterraneo, ma subito dopo tornerà a comandare la scena, restituendo la serenità del cielo, alla quale tanto siamo stati abituati durante i mesi canonici dell'estate.



Caldo? Si, ma non troppo. Farà un po' caldo al centro e in particolare al sud nella seconda parte della settimana, un po' meno al nord, coinvolto nei bassi strati da una circolazione di aria fresca da est, tale da impedire alle temperature di salire troppo durante le ore pomeridiane, grazie alla formazione di una pellicola di aria meno calda nei bassi strati con relativa foschia (inversione termica).



Prima di goderci questi scampoli di fine estate però dovremo ancora fare i conti con la sopraccitata depressione, che martedì 10 coinvolgerà il nord-ovest, la Sardegna e la Sicilia, arrecandovi annuvolamenti e rovesci temporaleschi, anche se i fenomeni più intensi dovrebbero limitarsi al sud della Francia e forse all'estremo ponente ligure.



Già da mercoledì 11 la fenomenologia si localizzerà a ridosso delle Isole Maggiori, per poi scomparire del tutto, insieme alla nuvolosità, nei giorni successivi.

Dunque da giovedì 12 a domenica 15 settembre tempo splendido sull'Italia, pur con le consuete escursioni termiche tra notte e giorno che ci costringeranno alla felpa nel primo mattino, per poi tornare all'abbigliamento estivo già nel corso della mattinata.



Scenari di cambiamento potranno probabilmente intervenire nell'ultima decade del mese ma di questo si occuperà meglio la rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE SINO A LUNEDI 16 SETTEMBRE:

martedì 10 settembre: molte nubi al nord-ovest con precipitazioni sparse, specie sul basso Piemonte e la Liguria di Ponente, più sporadiche sui restanti settori. Sul nord-est e l'Emilia-Romagna un po' di nubi sparse con locali piovaschi non esclusi ma anche schiarite. Al centro nubi in aumento sulla Sardegna con locali rovesci su Ogliastra, Barbagia e Cagliaritano, nubi sparse ma senza fenomeni sul resto del centro. Al sud peggioramento sulla Sicilia con piogge e rovesci temporaleschi a carattere sparso, un po' variabile sul resto del sud ma con ampie schiarite e basso rischio di pioggia. Temperature in calo, specie su nord-ovest e isole.



mercoledì 11 settembre: nuvolaglia su isole, centro e sud, con rischio di locali rovesci o temporali, specie a ridosso della Sardegna e della Sicilia occidentale, ma con tendenza a schiarite, in particolare sulle zone peninsulari. Al nord nubi residue ma con tendenza a miglioramento. Temperature senza grandi variazioni.



giovedì 12 settembre: tempo in miglioramento, salvo residui addensamenti a ridosso della Sardegna, bel tempo altrove. Temperature in aumento, in particolare al sud.



venerdì 13 settembre, sabato 14 e domenica 15 settembre: bel tempo ovunque con temperature in aumento ulteriore nei valori massimi, segnatamente al centro e al sud.



lunedì 16 settembre: persisteranno condizioni di bel tempo anticiclonico.

