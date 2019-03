Meteo a 7 giorni: il MALTEMPO si localizzerà sulle isole maggiori, week-end primaverile sull'Italia

Il vortice freddo che sta traslando verso la Tunisia porterà con sé precipitazioni anche intense a ridosso delle Isole Maggiori. Succederà soprattutto tra mercoledì e le prime ore di venerdì, poi il tempo dovrebbe rimettersi anche su queste zone. Violenti rovesci temporaleschi potrebbero colpire Agrigentino, Siracusano, Catanese, Ragusano e Gelese, ma anche Ogliastra e Cagliaritano in Sardegna, generando allagamenti come quello che mostriamo qui in figura a titolo di esempio.





Ecco alcune mappe che evidenziano la distribuzione e la sommatoria dei fenomeni previsti rispettivamente per la giornata di mercoledì 20 marzo e per giovedì 21 marzo : si evince chiaramente che su diverse zone potrebbe piovere con particolare intensità.









Sul resto d'Italia il tempo migliorerà e lascerà spazio alla rimonta dell'alta pressione, che risulterà determinante per le condizioni atmosferiche sul nostro Paese almeno sino a martedì 26 marzo, aggravando il problema della siccità che affligge molte regioni italiane, in particolare il settentrione, ma anche diverse zone del centro.



La siccità è un problema che molti sembrano ignorare, preoccupati solo di pianificare il proprio tempo libero all'aperto e ben contenti di godere della protezione dell'anticiclone.



Molti ritengono che l'arrivo della primavera e la persistenza di un tempo stabile possano aiutarli ad evitare i problemi legati ai virus influenzati, alle patologie delle prime vie respiratorie e ad attenuare i dolori articolari.



Se vi è un fondo di verità in tutto questo, non dimentichiamo che la primavera porta con sé molte altre problematiche: prima fra tutte quelle allergiche, ma anche altri tipi di virus, veicolati principalmente dai condizionatori d'aria, di cui ormai si abusa.



L'anomalia pressoria che vede l'anticiclone respingere ogni serio attacco perturbato potrebbe rientrare un po' verso la fine del mese a causa di uno sbilanciamento della zona di alta pressione verso nord e il conseguente rientro di aria fredda da nord-est, ma l'ipotesi è ancora ampiamente da confermare (leggete a tal proposito la rubrica del "fantameteo", leggila qui:

http://www.meteolive.it/news/Fantameteo-15gg/45/meteo-a-15-giorni-quasi-tutti-sotto-l-alta-pressione-ma-attenzione-all-aria-fredda-al-sud/78108/



Ecco la sintesi grafica del tempo sino a martedì 26 marzo:





SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 26 marzo:

mercoledì 20 marzo: al nord bello, al centro residui annuvolamenti ma senza piogge, in Sardegna instabile con rovesci sparsi, specie nel sud dell'isola; al sud un po' instabile con brevi rovesci pomeridiani sulle zone interne, peggiora con piogge sulla Sicilia e anche qualche temporale. Temperature in calo al sud, freddo al mattino al nord e al centro, poi mite.



giovedì 21 marzo: sulle isole instabile, a tratti perturbato con rovesci intensi e temporali sulla Sicilia, sul resto del sud un po' variabile ma senza fenomeni rilevanti, bel tempo al nord e al centro.



venerdì 22 marzo: bel tempo ovunque, salvo velature; sulla Sicilia e la Sardegna meridionale però ancora annuvolamenti associati a brevi rovesci o temporali, coinvolte anche le isole Pelagie. Temperature in rialzo.



da sabato 23 a martedì 26 marzo: bel tempo su tutte le regioni, salvo residui addensamenti all'estremo sud e sulla Sicilia. Temperature in rialzo e clima primaverile.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it