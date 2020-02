Meteo a 7 giorni: il MALTEMPO proverà a ritagliarsi qualche spazio

Pur essendo un inverno pesantemente penalizzato da un vortice polare fortissimo che ha impedito gli scambi meridiani di calore e l'arrivo di situazioni invernali accompagnate da nevicate in pianura, qualcosa si muove. Si muove grazie ad un parziale abbassamento di latitudine del flusso zonale atlantico e a qualche lieve serpeggiamento nel letto delle correnti che consentirà l'inserimento di veloci impulsi perturbati.



Il primo risulterà peraltro molto debole: giungerà nella notte tra domenica e lunedì, porterà solo deboli piogge su Liguria e Tirreno, spruzzate di neve sulle Alpi di confine e sarà seguito da venti di Maestrale sostenuti e soprattutto miti, che faranno schizzare le temperature su valori primaverili sul settore nord occidentale e lungo il versante tirrenico.



Il secondo invece giungerà tra mercoledì 12 e giovedì 13 portando una veloce passata di precipitazioni tra nord-est, Liguria, Emilia-Romagna e poi regioni centrali e meridionali, specie del versante adriatico. L'inserimento di aria fredda in quota potrebbe consentire fenomeni convettivi anche di natura nevosa lungo la dorsale appenninica a quote basse.



Il Maestrale che seguirà il fronte questa volta risulterà più freddo. Resta poi l'incognita del venerdì 14: giungerà o no un altro fronte da ovest? Che impatto avrà? Ci saranno nevicate a quote basse. Resta ancora un po' di incertezza legata alla traiettoria della perturbazione e alla saccatura che potrebbe sostenerlo.



In ogni caso questo dinamismo sarà sufficiente per mantenere accettabile la qualità dell'aria nelle nostre aree urbane e per non assistere al solito monologo dell'anticiclone invernale. Qui la sintesi grafica sino a venerdì 14 febbraio:

SINTESI PREVISIONALE sino a VENERDI 14 FEBBRAIO:

sabato 8 febbraio: nuvolaglia al nord e al centro, in gran parte medio alta, ma caratterizzata anche da nubi basse tra Liguria ed alta Toscana, senza conseguenze importanti, più sole al sud e in genere lungo l'Adriatico. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, massime in lieve calo.



domenica 9 febbraio: nuvolosità irregolare al nord e sul Tirreno, in accentuazione dal pomeriggio con piovaschi sparsi su Levante ligure, Toscana e Lazio, più probabili dalla sera. Deboli spruzzate di neve sulle Alpi di confine e sul settore valdostano oltre i 1000m. Al sud nubi in arrivo su Campania e Calabria tirrenica, solo cielo velato sul resto del meridione. Temperature minime in forte rialzo, massime quasi stazionarie.

lunedì 10 febbraio: nuvolaglia su tutto il Paese al mattino con qualche precipitazione ancora possibile su centro-est Alpi e regioni tirreniche ma con tendenza a miglioramento ed ingresso di un Maestrale molto mite, specie su nord-ovest e Tirreno, ove potranno toccarsi nuovamente punte over 20°C.



martedì 11 febbraio: tempo buono al mattino, poi nubi in aumento al nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana, ma ancora senza conseguenze, bello altrove, non farà freddo.



mercoledì 12 febbraio e giovedì 13 febbraio: nuovo rapido passaggio perturbato con piogge e nevicate lungo la dorsale appenninica, specie del versante adriatico a quote anche basse, rinforzo dei venti di Libeccio, poi del Maestrale e della Tramontana a seguito del fronte con temperature in calo. Fenomeni più probabili su nord-est e regioni del medio e poi basso Adriatico. Entro giovedì pomeriggio generale miglioramento.



venerdì 14 febbraio: possibile passaggio di una nuova perturbazione dalle conseguenze incerte, seguire gli aggiornamenti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------