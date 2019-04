Meteo a 7 giorni: il DILEMMA di Pasquetta, poi PIOGGIA per tutti?

L'alta pressione ha ormai preso possesso del Mediterraneo e l'Italia. A parte un po' di nubi al meridione e nelle zone interne, il sole splende quasi incontrastato sulla nostra Penisola. Si tratta di un'alta pressione poco solida, ma comunque sufficiente a tenere lontane nubi e piogge dall'Italia almeno fino a Pasqua.

Le previsioni per la giornata di domani - giovedi 18 aprile - e per i prossimi tre giorni sono quindi molto semplici:

Tempo bello su tutta la Penisola con gli unici addensamenti che riguarderanno i rilievi durante il pomeriggio, difficilmente associati a qualche sporadico rovescio.

Il tempo si prevede stabile sull'Italia almeno fino alla giornata di Pasqua; il cielo potrebbe però essere costellato da diffuse velature che faranno apparire il sole come dietro un vetro smerigliato specie nella giornata festiva (si leggano qui i dettagli sul tempo di Pasqua: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-tempo-di-pasqua-ultimi-aggiornamenti-/78566/)

Buone le notizie anche dal punto di vista termico: sull'Italia aleggerà un clima molto mite specie nelle ore centrali della giornata, che favorirà le attività all'aperto e le gite fuori porta.

Cosa succederà nella giornata di Pasquetta? Una depressione stazionante sul nord Africa potrebbe tentare il balzo verso nord-est; ecco la situazione sinottica prevista dal modello americano per le ore centrali della giornata in parola:

Si nota l'insidiosa struttura depressionaria che farà affluire forti correnti di Scirocco sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Al momento le zone a rischio pioggia sembrano essere la Sardegna, parte della Sicilia e del Tirreno (si leggano qui tutti i dettagli per la giornata di Pasquetta: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/il-tempo-di-pasquetta-in-italia-ultimi-aggiornamenti-/78568/).

Le restanti regioni dovrebbero restare immuni dalle piogge fino a sera; questa tesi però non è contemplata da tutti gli elaborati, quindi dovrà essere aggiornata alla luce delle nuove emissioni modellistiche.

A seguire, nelle giornate di martedi 23 e mercoledi 24 aprile, la pioggia dovrebbe arrivare quasi per tutti, stante il posizionamento della depressione sulla verticale del Bel Paese.

Ecco la probabilità di avere precipitazioni superiori a 5mm nella giornata di martedi 23 aprile secondo i venti scenari che compongono il modello americano.

Tutta l'Italia, forse escluso l'estremo sud e l'estremo nord, dovrebbe essere sotto piogge più o meno intense; la probabilità che questo evento accada risulta più alta nelle zone colorate in rosso, media nelle zone contrassegnate dal colore verde, bassa o nulla altrove.

Se volete delucidazioni sul tempo del 25 aprile leggete la rubrica FANTAMETEO; per il momento ecco la tendenza per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 18, venerdi 19 e sabato 20 aprile: bel tempo e clima molto mite su tutta l'Italia. Qualche nube nel pomeriggio potrebbe orlare i rilievi, solo occasionalmente associata a qualche locale rovescio.

PASQUA: nubi medio-alte in aumento da ovest, ma senza piogge, con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Cielo sereno sul resto della Penisola. Clima nel complesso mite.

PASQUETTA: piogge in arrivo sulla Sardegna e a fine giornata sul Tirreno e sulla Sicilia; su tutte le altre regioni nubi sparse, ma tempo asciutto, ventoso sulle due Isole Maggiori e al sud.

Martedi 23 e mercoledi 24 aprile: piogge estese a gran parte della Penisola, localmente a carattere di rovescio o temporale, temperature in calo.

