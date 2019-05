Meteo a 7 giorni: il castello dell'instabilitÃ  NON crollerÃ ...

Nubi irregolari, scrosci di pioggia e anche colpi di tuono...magari dopo aver goduto di qualche ora di sole; stiamo vivendo un maggio che non sta mai fermo, dove l'uso dell'ombrello è quantomai necessario soprattutto per chi abita nelle aree interne e montuose.

Il castello instabile costruito da una circolazione atmosferica viziata da molte anomalie, continuerà ad ergersi indisturbato anche nei prossimi giorni, determinando un tempo ancora inaffidabile da nord a sud.

Le giornate di giovedi 23 e venerdi 24 maggio saranno comunque caratterizzate da tempo discreto; gli unici temporali riguarderanno le zone interne e montuose. Ecco le previsioni grafiche riferite alla giornata di giovedi 23 maggio:

Fatta eccezione per le aree appenniniche del centro e del sud, dove nel pomeriggio si avrà qualche temporale, il resto d'Italia godrà di un clima abbastanza soleggiato e gradevole, senza il disturbo delle piogge.

Nella giornata di venerdi 24 maggio saranno invece le Alpi, le Prealpi e le zone di pianura più a nord ad essere a rischio temporali pomeridiano/serali, mentre sabato 25 maggio l'arrivo di un nuovo nucleo instabile farà peggiorare il tempo su gran parte del nord e a seguire anche sulle due Isole Maggiori, con piogge e qualche temporale.

L'ultimo fine settimana di maggio non presenterà quindi condizioni meteo stabili sulla nostra Penisola. A tal proposito, ecco la mappa della probabilità di pioggia maggiore di 5mm imbastita questo pomeriggio in accordo con i 20 scenari che compongono il modello americano per domenica 26 maggio :

Il modello di oltre oceano denuncia una probabilità di pioggia ALTA per tutto l'arco alpino, la Sardegna centro-meridionale, la Sicilia settentrionale e le zone interne della Calabria. La medesima probabilità viene giudicata MEDIA per parte delle pianure del nord e le aree interne del centro; BASSA o NULLA per il restante territorio nazionale.

Dopo cosa succederà? L'ultimo scenario del modello americano disponibile questo pomeriggio dà nuova linfa all'instabilità in Italia all'inizio della settimana prossima con la discesa di una goccia fredda che si posizionerà sul nord Italia. Ecco la mappa sinottica relativa alla giornata di martedi 28 maggio:

Ancora niente da fare per chi aspetta con ansia il sole e il caldo. L'alta pressione sarà pigra e lascerà passare un nucleo freddo di matrice nordica che potrebbe mettere sotto piogge e temporali gran parte del nord e del centro; a ciò si assocerebbe un nuovo calo delle temperature che ritorneranno su standard abbastanza freschi.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la linea di tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 23 maggio: tempo abbastanza buono fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano lungo l'Appennino centro-meridionale. Temperature gradevoli.

Venerdi 24 maggio: iniziali condizioni di bel tempo quasi ovunque; peggiora tra pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi e settori di pianura piu a nord con temporali, situazione invariata altrove.

Sabato 25 maggio: tempo instabile con probabili rovesci al nord, ad eccezione della Liguria; in giornata peggiora anche sulle Isole e zone interne del centro, per il resto asciutto e in parte soleggiato.

Domenica 26 maggio: maltempo al centro e al sud con piogge e rovesci; tempo migliore al nord, ma con possibili rovesci in prossimità dei rilievi. Fresco sotto le precipitazioni.

Lunedi 27 maggio: ancora instabile su gran parte d'Italia con rischio di rovesci specie nel pomeriggio, più asciutto lungo le coste.

Martedi 28 e mercoledi 29 maggio: molto instabile al nord, al centro e sulla Campania con rovesci, temporali e clima fresco; tempo migliore sul resto d'Italia.

