Meteo a 7 giorni: il caldo si congederà nel corso della prossima settimana ma l'anticiclone?

Un conto è ridimensionare il caldo, un conto è sbarazzarsi di un anticiclone fin troppo virtuoso, alimentato paradossalmente in queste ore dal mostro temporalesco presente a ridosso della costa meridionale spagnola.



Anticiclone che intende mettere radici anche per gran parte della prossima settimana, pur disturbato da un afflusso di correnti fresche da nord-est, che finiranno entro giovedì per ridimensionare le temperature su gran parte del Paese, ma soprattutto lungo il versante adriatico, favorendo anche l'innesco di qualche temporale.



I modelli non hanno ancora chiaramente definito l'entità e l'incidenza di questo afflusso fresco; l'idea è che dopo una breve fase instabile e circa 48 ore di venti freschi o molto freschi orientali, l'anticiclone chiuda nuovamente le porte entro venerdì 20, riconsegnandoci l'alta pressione, anche più forte di prima (perché rinforzata da aria fresca al suolo), almeno per qualche giorno.



Le temperature però, pur tornando ad aumentare da sabato 21, non raggiungeranno più i valori di questi giorni, attestandosi al massimo sui 23-24°C al nord e sui 26-27°C al centro e al sud nei valori massimi.



Questo anticiclone così robusto è normale? Rapportato a quanto abbiamo osservato negli ultimi 30-35 anni certamente SI, rispetto ai periodi precedenti NO, perché si nota certamente una sua maggiore invadenza e persistenza, anche in fasi in cui spesso abbiamo sperimentato situazioni di maltempo ormai dal sapore autunnale.



Questa performance potrà essere sconfitta solo dalle correnti perturbate atlantiche, unitamente ad una sua naturale decadenza o che dir si voglia implosione, che potrebbe avvenire entro la fine del mese di settembre.



SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 20 SETTEMBRE:

Fine settimana 14-15 settembre: ben soleggiato e caldo, punte di 32-33°C. Poche nubi sparse o velature sempre possibili.



lunedì 16 e martedì 17 settembre: sempre soleggiato e decisamente caldo per il periodo con punte di 33°C. Guarda qui sotto il disagio da caldo previsto per martedì 17 sull'Italia.



mercoledì 18 settembre: primi temporali su Alpi, Lombardia orientale e Triveneto, qualcuno anche lungo la dorsale appenninica del nord e del centro, meno caldo, ma sempre afa.



giovedì 19 settembre e venerdì 20 settembre: probabile inserimento di aria più fresca da nord-est con ancora qualche temporale sul Triveneto, poi Romagna, Marche, zone interne del centro e infine meridione, specie settore adriatico, ventoso e nettamente più fresco.

------------------------------------------------------------------