Meteo a 7 giorni: il 2019 ci saluta con l'alta pressione; il freddo potrebbe tornate attorno all'Epifania

La breve ondata di freddo che negli ultimi due giorni ha portato sapori invernali sulla nostra Penisola, termina quest'oggi la sua azione con le ultime precipitazioni (anche nevose) sulle regioni meridionali.

Il veglione di San Silvestro e Capodanno trascorreranno sotto la longa manus dell'alta pressione atlantica che proteggerà la nostra Penisola da nuove incursioni fredde fino a venerdi 3 gennaio.

La prima mappa mostra le previsioni grafiche per l'ultimo giorno del 2019 (martedi 31 dicembre).

Come anticipato, l'anno ci saluterà con una bella giornata soleggiata praticamente su tutta l'Italia. Vi saranno nebbie e nubi basse sulle pianure del nord specie al primo mattino, mentre sui colli e sui monti le temperature aumenteranno, lasciando il freddo decantare sulle bassure e nelle vallate interne.

Tra mercoledi 1 e venerdi 3 gennaio l'alta pressione darà segni di invecchiamento; in altre parole, il cielo potrebbe essere solcato da velature o nubi basse specie al nord e sul Tirreno, non foriere di precipitazioni. Altrove il tempo dovrebbe mantenersi buono.

Il tempo seguiterà ad essere stabile e mite anche sui rilievi alpini e appenninici, mentre sulle pianure aleggeranno nebbie che nelle ore più fredde potrebbero divenire anche fitte.

Quando cambierà la situazione? A partire dalla giornata di sabato 4 gennaio l'alta pressione tenderà a spostarsi leggermente verso l'Atlantico aprendo la strada ad una nuova discesa fredda sulla nostra Penisola.

Sabato 4 dicembre nubi e qualche pioggia interesseranno il nord e parte del centro, mentre tra domenica 5 e lunedi 6 gennaio l'aria fredda dovrebbe penetrare sul Mediterraneo centrale formando una depressione sulle regioni meridionali italiane:

Il freddo verrebbe prelevato dall'Europa orientale ed indirizzato verso la nostra Penisola, segnatamente lungo i litorali adriatici e al meridione.

Saranno proprio queste zone a sperimentare una nuova ondata di maltempo e di freddo con la neve che potrebbe spingersi fino a quote collinari. Il nord e l'alto Tirreno resteranno ai margini, ma avranno lo stesso molto vento ed una diminuzione delle temperature.

SINTESI PREVISIONALE FINO A LUNEDI 6 GENNAIO:

Martedi 31 dicembre: bel tempo su tutte le regioni a parte gli ultimi addensamenti al meridione e velature in arrivo al nord. Banchi di nebbia o nubi basse sulle pianure specie di notte e al mattino, temperature in aumento, ma freddo al mattino un po' ovunque.

Da mercoledi 1 a venerdi 3 gennaio tempo stabile su tutta l'Italia, ma con cielo non completamente sereno. Ci saranno annuvolamenti specie al centro e al nord associati a nebbie sulle pianure, più sole invece al meridione e sulle Isole. Non si prevedono piogge.

Sabato 4 gennaio: un po' di nubi al centro e al nord con qualche nevicata sulle Alpi di confine e brevi piogge tra Liguria e Toscana, per il resto bel tempo e clima abbastanza mite.

Tra domenica 5 e lunedi 6 gennaio maltempo al centro e al sud con piogge e neve a quote collinari in Appennino, venti molto forti settentrionali e temperature in deciso calo.