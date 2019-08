Meteo a 7 giorni: graduale attenuazione dell'ondata di calore

Gli abitanti delle regioni centrali e meridionali non vedevano l'ora di sentire questa notizia; il grande caldo di questi giorni lascia spazio ad una circolazione più fresca di origine oceanica che presto farà sentire la sua influenza su tutto il Paese. Una volta tanto il ricambio d'aria si verificherà in un modo tale da impedire lo sviluppo di grossi e dannosi sistemi temporaleschi che questa volta mancheranno all'appello su gran parte delle nostre regioni. L'aria più fresca riuscirà infatti a raggiungere il nostro Paese attraverso la Valle del Rodano, con un rinforzo del vento di Maestrale. Il raffreddamento delle temperature al suolo arriverà prima che si possa raffreddare la libera atmosfera, in tal modo mitigando il rischio di forti temporali. Nelle due cartine di previsione riferite a mercoledì 14 agosto e venerdì 16, possiamo osservare la profonda differenza di temperatura sul piano isobarico di 850hpa (circa 1500 metri) tra queste due giornate:

Nella seconda metà della settimana questa figura di bassa pressione responsabile della diminuzione di temperatura, sarà destinata a trasferirsi verso i Balcani anticipando un nuovo rialzo della pressione sul Mediterraneo. Di conseguenza, avvicinandoci al prossimo fine settimana, appare probabile un nuovo aumento delle temperature fino a valori estivi, mentre nel complesso sembrano votate al ribasso le quotazioni per una nuova fase di tempo instabile portata dalla circolazione depressionaria sul Regno Unito. Pare insomma che l'estate possa farci compagnia ancora per un po'. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 18 agosto:

Sintesi previsionale da mercoledì 14 a martedì 20:

Mercoledì 14 nubi sparse al centro ed al nord, bassa probabilità di temporali. Soleggiato al sud. Calo termico.

Giovedì 15, giorno di Ferragosto, rinforzo del vento di Maestrale con calo termico su tutto il Paese. Nubi di passaggio ma scarse precipitazioni.

Venerdì 16 ultimi disturbi di instabilità sui versanti adriatici, soleggiato altrove. Temperature gradevoli.

Sabato 17 e domenica 18 nuovamente soleggiato e più caldo.

Lunedì 19 e martedì 20 torna qualche temporale al nord, soleggiato altrove. Temperature calde.