Meteo a 7 giorni: godiamoci l'estate settembrina in attesa di cambiamenti

COMMENTO

Quando un anticiclone così possente si infila nel Mediterraneo a settembre è facile che persista per diversi giorni, soprattutto se il suo smantellamento non parte da ovest, ma è affidato ad ormai improbabili risalite verso nord, peraltro ancora segnalate dai modelli, ma sempre meno frequenti nelle ultime stagioni.



L'estate settembrina è capace di arrivare a fine mese senza battere ciglio, respingendo tutti gli attacchi da nord e da ovest e regalando scampoli estivi soprattutto pomeridiani, che in fondo fanno comodo a chi vuole godersi mari, monti e campagne per svariati motivi.



C'è però da considerare che il nostro Paese ha anche bisogno di pioggia e si arriva da un'estate dove la pioggia su molte zone è decisamente latitata; settembre è un mese che potenzialmente sarebbe in grado di risolvere in un'unica soluzione tutta la siccità presente, poiché i temporali fanno leva su un mare che ha ormai raggiunto il massimo riscaldamento stagionale e favorisce fenomeni intensi.



Se però comanda sempre l'alta pressione, bisogna rimandare questo appuntamento ad ottobre, mese altrettanto delicato appena si presenta il maltempo, anche qui negli ultimi anni ormai limitato a poche ma temibili sfuriate.



IN SINTESI

Esaurita già mercoledì l'azione della depressione che sta interessando il Mediterraneo occidentale, da giovedì l'anticiclone regalerà a tutto il Paese condizioni di bel tempo con temperature in rialzo e con valori pomeridiani estivi quasi ovunque, specie al centro, al sud e sulle Isole Maggiori e con picchi di 31-32°C.

Solo tra lunedì 16 e martedì 17 settembre potrebbero verificarsi infiltrazioni di aria fresca in quota al nord e su parte del centro, in grado di produrre qualche fenomeno temporalesco, specie in montagna, ma si tratta solo di un'ipotesi ancora scarsamente attendibile.

GIORNO DOPO GIORNO:

mercoledì 11 settembre: instabile con rovesci sulle Isole Maggiori e la Calabria, altrove nubi sparse con tendenza a generale miglioramento.



giovedì 12 settembre: nubi residue in Sardegna, bello altrove. Più caldo nei valori massimi.



da venerdì 13 a domenica 15 settembre: bello con caldo estivo pomeridiano.



lunedì 16 settembre e martedì 17 settembre: un po' di variabilità al nord e nelle zone interne del centro con isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani, bello al sud, lieve calo termico.



