Meteo a 7 giorni: godetevi la mitezza, in agguato c'è ARIA più FREDDA

Una fortunata combinazione di fattori ha consentito alla temperatura di mantenersi elevata e superiore alla media per molti giorni. Questo non ha nulla a che fare con il riscaldamento globale: si chiama Scirocco. Punto. E si chiama anche maltempo.



Senza il vento da sud su molte zone del Paese pioverebbe decisamente di meno, segnatamente quelle di nord-ovest e le regioni tirreniche. Ci sarà tempo anche per configurazioni bariche diverse, magari già tra fine mese ed inizio novembre e allora la mitezza, per molti, potrebbe diventare solo un ricordo.



Andiamo però con ordine: tra venerdì ed il fine settimana il maltempo finirà per localizzarsi a ridosso delle Isole Maggiori e della Calabria sottoforma di temporali, che potrebbero investire soprattutto le zone costiere del nord della Sardegna, dell'est della Sicilia e la Calabria meridionale.



Altrove una decisa rimonta dell'alta pressione, anche se temporanea, riporterà il bel tempo, anche se la grande umidità che si riscontra sul catino padano potrebbe facilmente determinare la formazione di nebbie sparse, pur in presenza di temperature miti.



Per il resto altra ottobrata in vista con temperature massime molto miti, prima che l'alta pressione cominci a perdere colpi, come sembra possibile nel corso della prossima settimana. Già per mercoledì 30 ottobre secondo il modello americano si prepara un veloce disturbo temporalesco in viaggio da nord a sud e in grado di produrre un moderato calo delle temperature.



Nei giorni successivi potrebbe invece concretizzarsi un peggioramento più netto, che vi illustrerà la rubrica del "fantameteo".



Qui la SINTESI grafica del tempo per i prossimi 7 giorni:

SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 31 OTTOBRE:

venerdì 25 ottobre: al nord miglioramento, al centro nubi residue sulle zone peninsulari con qualche acquazzone ancora possibile tra bassa Toscana e Lazio, instabile invece sulla Sardegna con possibili temporali, specie sul nord dell'isola. Al sud tempo instabile con rovesci o temporali sparsi su Campania, Calabria, Sicilia, schiarite invece sulle altre regioni e basso rischio di pioggia. Temperature in calo al sud.



sabato 26 ottobre e domenica 27 ottobre: tempo instabile sulle isole maggiori con possibili temporali, specie sulle coste, in localizzazione sulla Sicilia nel corso di domenica, qualche fenomeno ancora possibile sabato sulla Calabria meridionale, per il resto bel tempo e clima gradevole, locali nebbie nottetempo e al mattino sul catino padano.



lunedì 28 ottobre: bel tempo ovunque, salvo una residua instabilità sulla Sicilia che potrà ancora originare alcuni temporali sparsi. Sempre mite, ancora locali nebbie al nord.



martedì 29 ottobre: miglioramento in Sicilia, nubi in arrivo su Liguria ed alta Toscana ma senza piogge, bello o localmente nebbioso altrove. Temperature in lieve calo.



mercoledì 30 ottobre: possibile peggioramento temporaneo da nord a sud con qualche spunto temporalesco a carattere sparso, più probabile al centro e in movimento verso il meridione entro sera, temperature in calo e rinforzo dei venti da nord.



giovedì 31 ottobre: al nord e al centro condizioni di variabilità ma con ampie schiarite, al sud ancora tempo un po' instabile con residui rovesci. Ulteriore lieve calo termico e valori finalmente quasi in linea con le medie stagionali.

------------------------------------------------------------------