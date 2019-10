Meteo a 7 giorni: godetevi il week-end, poi per molti arriverà la PIOGGIA

L'alta pressione vuole regalarci un ultimo fine settimana tranquillo, anche con temperature elevate su molte zone del centro e del meridione, miti al nord, salvo nelle aree dove insisteranno ancora un po' di nubi basse o locali situazioni nebbiose. Sarà un piacere godersi ancora una volta ciò che meraviglioso hanno da offrire le nostre città d'arte:

Da ovest però presto si avvicinerà la prima vera perturbazione d'autunno, una di quelle che cominciano a lasciare il segno a livello precipitativo. Giungerà martedì 15 al nord e lungo il versante centrale tirrenico, impegnando anche la Sardegna, e poi entro sera anche il basso Tirreno con precipitazioni a prevalente sfondo temporalesco. Qui sotto la sommatoria dei fenomeni prevista dal nostro modello tra le 00 e le 12 di martedì 15 ottobre :

Da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre il tempo si rimetterà grazie all'inserimento di un modesto promontorio anticiclonico, ma già nel fine settimana 19-20 interverrà una corrente umida da sud ovest che riporterà molta nuvolosità al nord e sulla Toscana e forse anche qualche precipitazione sparsa.



Insomma la stagione sembra entrare nel vivo e ottobre pare non voglia recitare quel ruolo di "comparsa" sbiadita che gli è toccato negli ultimi anni, bensì contribuire con la dinamicità che nel passato gli era consona, a rifornire il territorio di preziosi accumuli di pioggia.



Il passaggio del fronte di martedì 15 ottobre peraltro, pur a quote un po' alte, riuscirà a portare il primo apporto nevoso importante della stagione in alta quota, utile a chiudere il conto con le ablazioni estive dei ghiacciai.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 17 OTTOBRE:

venerdì 11 e sabato 12 ottobre: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti all'estremo sud e qualche nube bassa sulla Liguria di Levante. Mite, anche un po' caldo al centro e al sud. Locali nebbie notturne sul catino padano.



domenica 13 ottobre: un po' di nubi su ovest Alpi, Liguria, Valpadana occidentale, coste e immediato entroterra tirrenico, Sardegna. Per il resto soleggiato e ancora molto mite, specie al centro e al sud.



lunedì 14 ottobre: nubi al nord-ovest e sulla Toscana, nuvolaglia anche in Sardegna, velature in arrivo sul Tirreno e al nord-est, per il resto soleggiato e ancora mite.



martedì 15 ottobre: maltempo su nord-ovest, centrali tirreniche, Sardegna, poi moderato su nord-est, Campania e la sera anche Calabria tirrenica, fenomeni meno probabili su Emilia-Romagna, medio Adriatico, assenti sul basso Adriatico. Temperature in calo al nord-ovest e sull'alto Tirreno, neve sin verso i 2000m su ovest Alpi.



mercoledì 16 ottobre: graduale miglioramento. Temperature minime in calo, massime in aumento al nord e sulle centrali tirreniche, in lieve calo altrove.



giovedì 17 ottobre: ancora prevalenza di tempo buono.



