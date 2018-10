Meteo a 7 giorni: GIOVEDI IMPORTANTE razione di PIOGGIA al nord-ovest e forse sull'alto Tirreno...

Le speranze di pioggia al nord che erano riposte nel fine settimana scorso, sono cadute nel vuoto.

La goccia fredda presente sulla Francia sembrava mettersi in posizione ottimale per far cadere acqua dal cielo, specie al nord-ovest. All'ultimo minuto la figura di maltempo ha invece cambiato traiettoria passando troppo ad ovest e lasciando alle nostre regioni settentrionali solo le briciole.

Il settore di nord-ovest, la Sardegna e forse il medio e alto Tirreno (qui sussistono ancora dubbi) ci riproveranno giovedì 11 ottobre, con un prologo sulla Sardegna già mercoledi 10.

La goccia fredda presente tra le Baleari e la Sardegna, nella giornata di mercoledi 10 ottobre verrà agganciata da una perturbazione atlantica collegata ad una vasta saccatura sull'ovest del Continente. Il tutto verrà spedito con forza verso la Francia e le regioni nord-occidentali dove nella giornata di giovedì dovrebbe piovere...e parecchio.

Ancora da valutare un coinvolgimento del medio e alto Tirreno, segnatamente della Toscana, mentre la Sardegna dovrebbe essere coinvolta per intero.

A seguire, l'aggancio di una depressione tropicale da parte del flusso atlantico determinerà un'accelerazione del getto e una rimonta (seppure parziale) dell'alta pressione sulla nostra Penisola.

Tra sabato e domenica, tuttavia, l'inserimento di aria fresca da est (seconda mappa) determinerà qualche fenomeno all'estremo sud e nubi basse in Adriatico e al nord-ovest, senza pioggia. Notate inoltre la parte molto forte dell'alta pressione che andrà a disporsi tra l'Europa nord-orientale e la Vicina Russia.

Arriveremo così a metà mese con un nuovo attacco da ovest che potrebbe profilarsi per la nostra Penisola; con i dati odierni pare che il tutto debba andare a vuoto, ma se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo.

Per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Martedi 9 ottobre bel tempo ovunque a parte qualche pioggia sull'ovest della Sardegna, temperature su valori gradevoli.

Mercoledi 10 ottobre: peggiora sulla Sardegna con piogge in estensione al nord-ovest in serata, per il resto tempo buono. Temperature gradevoli.

Giovedì 11 ottobre; maltempo al nord-ovest, Sardegna e forse sull'alto e medio Tirreno con piogge anche forti, per il resto nubi sparse senza fenomeni. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Venerdì 12 ottobre: residue piogge al centro e al nord in attenuazione, abbastanza buono il tempo altrove.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre qualche rovescio al sud, nubi in Adriatico e sul nord-ovest senza pioggia, bello altrove.

Lunedi 15 ottobre qualche pioggia in arrivo su Sardegna e nord-ovest, per il resto bel tempo, clima sempre molto mite.

